Cela fait plus d'une décennie que la production de la McLaren P1 a commencé, et il est peut-être temps de lui trouver un successeur. Le constructeur britannique vient justement de mettre en ligne une vidéo sur ses voitures "1" (F1,P1) dans laquelle plusieurs employés de la marque expliquent ce qui les rendent si spéciales. À la fin, une date et une heure s'affichent à l'écran : le 6 octobre, à 13h00, heure d'été britannique. Verrons-nous alors un successeur à la P1 ? Nous aurons certainement quelque chose, même si ce n'est qu'un teaser.

Plus tôt cette année, McLaren aurait présenté aux concessionnaires un aperçu de la nouvelle hypercar, au nom de code "P18". Elle serait dotée d'un nouveau groupe motopropulseur hybride V8, un élément en cours de développement, comme McLaren l'a confirmé l'année dernière, en remplacement du V8 biturbo que la société utilise depuis le lancement de la MP4-12C en 2011. Le successeur de la P1 arborera également un nouveau design, similaire à ce que McLaren avait présenté en avant-première, il y a quelques mois.

Renouer avec "la magie"

La P1 a été dévoilée en 2012 et, avec la Porsche 918 Spyder et la Ferrari LaFerrari, elle constituait la "Sainte Trinité" des hypercars hybrides. Son groupe motopropulseur V8 biturbo hybride développait 903 chevaux mais il y avait plus encore. Elle était dotée d'un système de suspension hydraulique à liaison croisée et d'un aérodynamisme actif pour des performances sans précédent. Même aujourd'hui, c'est l'une des voitures les plus rapides au monde.

McLaren a depuis fabriqué d'autres hypercars, la Senna, la Speedtail et l'Elva, mais aucune n'a fait date comme la P1. Ou la F1 avant elle, d'ailleurs. Avec sa nouvelle voiture "1", la marque espère retrouver cette magie.

Pendant ce temps, Porsche travaille sur sa propre nouvelle hypercar, un véhicule électrique dont le premier modèle est baptisé "Mission X", tandis que Ferrari prépare sa nouvelle monture à moteur hybride. Les trois constructeurs ont alors de grandes responsabilités (...).