En règle générale, les prix de base des véritables supercars sont déjà hors de portée du "salarié moyen". Cependant, ce prix n'a généralement pas grand-chose à voir avec ce que coûte réellement une voiture comme celle-ci à la fin du processus de commande. Dans le cas de McLaren, cela représente une moyenne de 282 000 euros.

Le patron de l'entreprise, Michael Leiters, a donné cet aperçu extrêmement intéressant dans une interview accordée à Automotive News Europe. Cependant, le PDG du constructeur de voitures de sport de Woking souhaite que ce chiffre augmente encore, et il pense que cette année, ce sera également le cas. McLaren a vendu des Artura plus "abordables" en 2023 , mais l'année écoulée montre que la 750S, plus chère, est très populaire.

Le successeur de la 720S se vend en moyenne entre 293 000 et 305 000 euros. Selon Leiters, l'entreprise pourrait augmenter artificiellement le prix de base de ses véhicules et facturer des suppléments plus élevés pour les extras, mais il admet tout de même que ce n'est pas une bonne approche :

"Vous pourriez augmenter les prix, mais sans la substance correspondante du produit, cela n'a aucun sens. "

Vendre moins mais plus cher

La "Série Ultimate" de McLaren, c'est-à-dire les produits phares du constructeur à prix élevé, offre "beaucoup d'espace au-dessus de la 750S". Pensez à des véhicules comme la Solus GT, la Speedtail, la Senna, l'Elva ou le prochain successeur de la P1. Ce dernier porte actuellement le nom de code "P18" et aurait un nouveau moteur V8 d’environ 1 000 ch. Ce véhicule sera disponible en 2026 et coûtera probablement environ deux millions d'euros.

Bien que McLaren n’ait pas l’intention de limiter la production, l’idéal serait de vendre moins de voitures avec une meilleure marge. Le patron explique que l’attention a changé : McLaren ne veut plus stocker de voitures, notamment chez les concessionnaires américains. Dans le cas de la 750S, seuls les exemplaires qui ont été réellement commandés par les clients sont produits. L'intention derrière tout cela est de "créer de la rareté et de l'exclusivité pour le produit", une formule que le concurrent Ferrari maîtrise à la perfection.



Malgré l'approche "moins c'est plus", le portefeuille est susceptible de croître. Un 2+2 places et même un SUV sont en discussion. Ce serait un virage à 180 degrés par rapport à la stratégie précédente, qui excluait en toutes circonstances les SUV.

Une voiture plus pratique nécessite des investissements gigantesques. C'est pourquoi les Britanniques envisagent d'adapter une plateforme existante d'un autre constructeur. Leiters a déclaré à Automotive News que McLaren était déjà en négociations "très prometteuses" avec divers constructeurs automobiles.

Le constructeur de supercars est l’une des dernières marques à ne pas posséder son propre SUV. Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce et même Ferrari ont désormais pris ce train. Bugatti, Koenigsegg et Pagani ont su résister à la tentation jusqu'à présent, mais pour combien de temps ?

McLaren Artura Spider 2025