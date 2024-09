Nous avons déjà vu des voitures fabriquées en Lego grandeur nature et nous les avons même vues bouger. Mais une McLaren P1 à l'échelle 1:1 qui fait un tour du circuit de Silverstone par ses propres moyens ? C'est une véritable prouesse.

Avant de cliquer sur la vidéo ci-dessous, voici quelques chiffres stupéfiants à prendre en compte. La voiture est composée de 342 817 pièces de Lego Technic, utilisant 393 formes de briques différentes, dont 11 spécialement conçues pour cette construction. L'extérieur est composé de pièces flexibles qui donnent à la P1 sa forme incurvée et l'empêchent de se briser avant le premier virage.

Elle est propulsée par pas moins de 768 moteurs Lego regroupés en huit packs de moteurs. Des batteries Lego Technic les font fonctionner, mais ce n'est pas qu'une affaire de Lego. Une batterie de voiture est également utilisée pour assurer une autonomie suffisante pour effectuer un tour de piste.

Lando Norris, de la F1 à la P1 Lego

McLaren ne révèle aucun détail sur le châssis, mais d'après ce que l'on peut voir dans la vidéo, tout, à l'exception des roues, du tableau de bord et du volant, est en fait fabriqué en Lego. Lando Norris, pilote de l'écurie McLaren F1, a avoué être nerveux en montant dans la voiture, mais en se glissant dans le siège Lego, il a enfilé son casque, a vite oublié ses appréhensions et s'est élancé pour un tour.

À certains moments, la vidéo est manifestement accélérée, mais la voiture ne se traîne pas non plus. Norris affirme qu'elle se conduit plutôt bien et qu'elle a même pu escalader un vibreur dans un virage. Les rétroviseurs latéraux tremblent à cause du vent, mais à la fin du tour, la McLaren P1 semble toujours en un seul morceau. Nous ne connaissons pas le temps au tour ni la vitesse atteinte, mais si l'on considère que cette voiture de 1 225 kg est propulsée par des moteurs Lego, il s'agit d'un exploit assez impressionnant.

Un kit pour tous à l'échelle 1:8

"Ayant travaillé sur le programme original de la P1 pour McLaren, il est étonnant de voir tant d'éléments de la P1 originale de McLaren ramenés à la vie de manière si réaliste par l'équipe Lego Technic pour le modèle grandeur nature", a déclaré Ben Gulliver, directeur des essais et du développement de McLaren. "Cette voiture est une icône de son époque. J'espère que grâce à cette collaboration avec le groupe LEGO, nous pourrons inspirer la prochaine génération de concepteurs et d'ingénieurs à repousser les limites de l'innovation automobile."

Galerie: La McLaren P1 en Lego grandeur nature

7 Photos McLaren

Bien sûr, il n'est pas possible d'acheter une McLaren P1 à l'échelle réelle. Mais un kit McLaren P1 Technic à l'échelle 1:8 est disponible et permet aux aficionados des petites briques de construire leur propre supercar.