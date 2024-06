Si vous êtes passionnés de Lego et d’automobiles, vous savez que Lego dispose d’une gamme appelée « Speed Champions ». Celle-ci présente différentes répliques de modèles de voitures de route ou de course. Ces derniers jours, l’entreprise danoise a dévoilé trois nouveaux produits.

Aston Martin AMR23 et Vantage Safety Car

Il y a tout d’abord le kit composé des Aston Martin AMR23 et Vantage Safety Car. La première est une réplique de la F1 de l’écurie britannique. Attention, il ne s’agit pas de la monoplace actuelle, mais de celle de la saison passée. La seconde représente la voiture de sécurité du Championnat du monde de Formule 1. Depuis 2021, Aston Martin partage ce rôle avec Mercedes.

En ce qui concerne les dimensions, la Formule 1 mesure 4 cm de haut, 19 cm de long et 7 cm de large. Les mesures de la Safety Car ne sont pas données, mais celle-ci devrait être plus petite, plus haute et conserver la même largeur. Le tout est composé de 564 pièces pour un prix de 49,99 euros.

Lambo V12 Vision GT, Mercedes-AMG G 63 et SL 63

Le deuxième kit est également composé de deux véhicules : Le Mercedes-AMG G 63 et la SL 63. Le premier est vendu en noir et mesure plus de 7 cm de haut, 18 cm de long et 8 cm de large tandis que le cabriolet est vendu en jaune, mais les dimensions ne sont pas données. Il faudra un peu plus de 800 pièces pour construire les deux véhicules. Comme pour le kit Aston Martin, les deux Mercedes-AMG coûtent 49,99 euros.

La troisième et dernière nouveauté est un véhicule individuel. Il s’agit de la Lamborghini Lambo V12 Vision GT. Composée de 230 pièces, elle mesure 3 cm de haut, 16 cm de long et 7 cm de large. Il s’agit de la seule "vraie" Lambo V12 Gran Turismo car celle-ci est un concept-car qui a été créé uniquement pour le jeu vidéo "Gran Turismo". Seule, contrairement aux deux kits précédents, la Lamborghini a un prix de 26,99 euros.

Les produits déjà disponibles

Comme indiqué sur le site officiel de Lego, ces répliques sont destinées "aux enfants", mais aussi aux passionnés d’automobiles qui souhaitent exposer ces véhicules en décoration. En effet, il n’y a pas d’âge pour la passion. Pour les curieux, voici les autres modèles déjà disponibles dans la gamme "Speed Champions" :

McLaren F1 2023

BMW M4 GT3 et BMW M Hybrid V8

Ford Mustang Dark Horse

Audi S1 e-tron quattro

Mercedes-AMG F1 W12 et Mercedes-AMG Project One

Nissan Skyline GT-R (R34) du film "2 Fast 2 Furious"

Ferrari 512 M 1970

Ferrari 812 Competizione

Pagani Utopia

Lamborghini Countach

Porsche 963

McLaren Solus GT et McLaren F1 LM

Lotus Evija

Ce ne sont pas les seuls véhicules proposés par Lego. Pour les personnes plus patientes et les gros budgets, il existe la gamme LEGO Technic où vous pouvez retrouvez des modèles bien plus détaillés comme la Peugeot 9X8 pour ne citer qu’elle. Cependant, il faudra compter plusieurs centaines d'euros pour certains modèles. Par exemple, la Ferrari Daytona SP3 et la Lamborghini Sián FKP 37 sont les exemplaires les plus chers, à 449,99 euros.

Galerie: Peugeot 9X8 de Lego