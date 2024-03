L'ancienne Safety Car Vantage de la Formule 1 était aussi lente qu'une tortue, selon le champion en titre Max Verstappen. Aston Martin s'attaque désormais à ce manque de rythme avec le modèle de nouvelle génération, qui bénéficie d'une augmentation massive de la puissance de 153 ch pour un total de 656 ch. Nous la verrons le week-end prochain au Grand Prix d'Arabie saoudite 2024, où elle sera rejointe par la voiture médicale F1 DBX707.

Par rapport à la Vantage de route présentée le mois dernier, la version sur mesure de la F1 est dotée d'un splitter avant proéminent et d'un aileron arrière imposant. Ces éléments font partie d'un kit aérodynamique plus complet qui comprend également un plancher modifié pour améliorer le flux d'air. Il est intéressant de noter que même la barre lumineuse montée sur le toit a été remodelée pour améliorer l'aérodynamisme.

Aston Martin Vantage F1 2024 Safety Car

12 Photos

L'habitacle a également fait l'objet de quelques modifications. Par exemple, les sièges standard ont fait place à une paire de sièges baquets Recaro Pole Position avec un harnais de course pour le pilote Bernd Mayländer et son passager. Aston Martin a modifié la console centrale afin d'y intégrer une pléthore de boutons pour l'appareillage relié aux systèmes obligatoires de la FIA.

Il y a également deux écrans du côté passager qui indiquent la position de toutes les voitures sur la piste, ainsi que les temps au tour en direct et une caméra de recul. La garniture Lime Essence utilisée dans tout l'habitacle est une exclusivité de la Safety Car Vantage F1 et un clin d'œil à la livrée saisissante d'Aston Martin en Racing Green.

Depuis 2021, Aston Martin et Mercedes se partagent les tâches liées à la voiture de sécurité en F1, cette dernière fournissant l'AMG GT Black Series. Bien que la nouvelle Vantage soit plus puissante qu'auparavant, la supercar allemande garde l'avantage puisqu'elle développe 720 ch. Outre le fait d'avoir le même rôle, les deux voitures ont plus en commun puisque la Vantage utilise un V8 biturbo de 4,0 litres d'origine AMG.

Aston Martin AMR24 en piste à Silverstone