Vous souvenez-vous de la présentation de la nouvelle Vantage aux 24 heures de Daytona ? Si ce n'est pas le cas, nous avons failli passer à côté. Sans aucun avertissement, Aston Martin a lancé la nouvelle Vantage GT3 sur circuit. Aston ne nous a pas donné que des informations sur la nouvelle version routière de la Vantage, mais nous a également dévoilé un aperçu de la voiture de course.

La Vantage GT3 est, en résumé, une Vantage ordinaire qui a été lourdement modifiée pour participer à des courses d'endurance. Elle est équipée d'un arceau de sécurité dans son châssis en aluminium, de panneaux de carrosserie en fibre de carbone et d'une multitude d'autres changements pour la rendre apte à la course sur circuit.

Galerie: Aston Martin Vantage GT3

7 Photos

Toutes les voitures de la catégorie GT3 sont d'abord des voitures de série, et la nouvelle Vantage n'échappe pas à la règle. Les voitures de la catégorie sont toutes uniques, mais leurs performances sont très similaires malgré leur diversité. Selon le règlement, l'Aston Martin a le même moteur de base que la voiture de série, mais il est modifié pour produire entre 500 et 600 chevaux. Toutes les voitures de la catégorie GT3 doivent également peser entre 1 200 et 1 300 kg.

L'ancienne Vantage GT3 était une voiture de course populaire auprès des clients, et Aston pense que la nouvelle ne différera pas de la précédente. D'ici à la fin de la saison 2024, le constructeur automobile espère avoir 30 voitures de course sur les circuits du monde entier. Cela s'explique en partie par le fait qu'Aston a déjà de nombreuses équipes clientes qui utilisent sa voiture, mais aussi par le fait qu'elle se qualifie pour de nombreuses séries différentes.

Malgré le succès de la formule, la société a décrit la voiture précédente comme ayant des caractéristiques de maniabilité "difficiles" qui, selon elle, ont été corrigées dans le nouveau modèle. Les réactions des pilotes à l'issue d'un vaste programme de développement ont été positives, la voiture étant décrite comme n'ayant "aucun défaut" et étant très tolérante.

Si vous souhaitez voir une Vantage GT3 en action, les occasions ne manqueront pas. Outre le championnat IMSA WeatherTech Sports Car, elle participera également au Championnat du monde d'endurance de la FIA (WEC), à l'European Le Mans Series (ELMS) et au Nürburgring Langstrecken Series (NLS). En attendant, vous pouvez, comme nous, admirer ce sublime et imposant aileron arrière.