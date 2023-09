La McLaren P1 reste l'une des créations les plus importantes et les plus influentes de l'histoire de la marque, pionnière du mouvement des hypercars à assistance électrique aux côtés de la Ferrari LaFerrari et de la Porsche 918 Spyder. Près d'une décennie après son lancement, sa popularité est toujours intacte parmi les passionnés et les collectionneurs de voitures. Et en parlant de collection, cette McLaren P1, de 2014, est à vendre sur le site duPont REGISTRY.

Il s’agit d’un des 375 exemplaires existants de la P1. Cette voiture a parcouru 7628 kilomètres depuis sa sortie d’usine et elle est finie tout en noir. L’économie de poids étant au centre du développement et de l'ingénierie de la P1, une partie de son extérieur est laissée en fibre de carbone brillante pour mettre en valeur la conception de sa carrosserie ultra légère.

L'utilisation du carbone s'étend à son séparateur avant, sur les côtés, sur les rétroviseurs, sur son aileron arrière actif et son diffuseur arrière. Comme un symbole, ces jantes font penser à celles de la Mclaren F1, sortie 20 ans plus tôt.

Puissance et sportivité

Une fois les portes papillons ouvertes (pas pratique mais tellement classe) la P1 présente une configuration très sportive, mettant davantage l'accent sur les performances et la maniabilité au volant. Tandis que la fibre de carbone brillante et l'Alcantara contrôlent l'espace, le cuir noir et rouge recouvre une paire de sièges baquets sport en carbone. Quant à son volant, il semble encore plus impressionnant que celui d’une Formule 1.

Côté moteur, on retrouve un groupe moto-propulseur hybride qui combine un V8 bi-turbo de 3,8 L avec un moteur électrique supplémentaire. Ensemble, ils génèrent 903 chevaux ainsi que 900 Nm de couple, et permettent à la P1 de passer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, avec une vitesse de pointe limitée à 350 km/h.

Associée à une transmission à double embrayage à 7 rapports et à un aérodynamisme avancé, la P1 offre non seulement une excellente vitesse en ligne droite mais également dans les virages, ce qui en fait l'une des voitures les plus impressionnantes jamais construites.

