Lanzante est retourné au Festival de vitesse de Goodwood cette année pour présenter sa McLaren P1 Spider. La P1 Spider a été officiellement présentée l'année dernière et a fait sensation lorsqu'elle a été exposée au cours de l'événement.

La Lanzante McLaren P1 Spider est une version modifiée de la P1 McLaren produite de 2013 à 2015. Au total, McLaren a produit environ 400 voitures, toutes des coupés. Lanzante indique qu'elle fabriquera un total de cinq Spider, dont celui présenté à Goodwood qui est le premier exemplaire.

La conversion en Spider est plus qu'un simple découpage de la partie supérieure d'une voiture existante. Même si la P1 utilise un châssis monocellulaire en fibre de carbone qui lui confère la rigidité nécessaire, la conversion a obligé Lanzante à redessiner le train arrière, à concevoir de nouveaux renforts et à mettre au point une capote en tissu avec des rails pour faciliter le rangement.

Outre les modifications extérieures, Lanzante a modernisé l'intérieur en recouvrant les sièges d'un nouveau cuir. Celui-ci utilise le SuperFabric, un matériau plus résistant aux intempéries et aux rayons UV. Enfin, des accents en fibre de carbone avec une finition satinée et des interrupteurs noirs brillants ont été ajoutés pour embellir le tableau de bord et la console.

Les clients pourront spécifier les modifications qu'ils souhaitent apporter à l'intérieur de leur McLaren P1 et choisir d'améliorer le moteur. En série, le V8 biturbo de 3,8 litres et le groupe motopropulseur hybride développent 903 chevaux et sont reliés aux roues arrière par une boîte de vitesses à double embrayage et sept rapports. Cette configuration permet de passer de 0 à 100 km/h en moins de 2,8 secondes et permet à la McLaren P1 d'atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h.

Sur la colline de Goodwood, c'est le V8 qui se distingue. Comparé au V8 Ferrari de la KC23 ou au V12 de la Lamborghini Revuelto, il a fait sensation. À environ un tiers du parcours, la porte passager de la P1 s'est ouverte dans un virage à gauche avant de se refermer, comme pour saluer la foule.