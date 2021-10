Aujourd'hui n'est pas un bon jour pour les supercars. Nous avons parlé d'une Ferrari 488 Pista Spider qui s'est récemment retournée aux États-Unis, et maintenant, nous avons une Lamborghini Huracan qui se baigne à poil dans un lac en Autriche.

L'incident s'est produit le 19 octobre dans la ville autrichienne de Mondsee, située dans la région nord du pays, au bord du lac Mondsee. C'est significatif puisque cette Lambo est apparemment tombée dans le lac après que son conducteur ait fait une petite erreur. Selon la police locale, le conducteur de 31 ans a apparemment confondu les pédales d'accélérateur et de frein. Une telle gaffe n'est jamais une bonne chose, et c'est particulièrement mauvais lorsque vous êtes à côté d'un lac.

Selon les autorités locales, le conducteur venait de déposer un passager sur un terrain situé à côté du lac et faisait demi-tour lorsqu'il a confondu le frein et l'accélérateur. La voiture s'est lancée dans le lac et a fini par s'enfoncer de plus de 15 mètres dans l'eau. Le conducteur s'en est sorti avec des blessures mineures, heureusement, car il est souvent difficile de sortir d'une voiture plongée dans l'eau à cause de la pression.

Le conducteur étant sain et sauf, l'attention s'est portée sur la voiture et son sauvetage n'a pas été facile. Selon les rapports, 31 hommes des services d'incendie de Mondsee et d'Innerschwand ont participé à l'opération. L'équipe était composée de cinq plongeurs, d'un ballon de récupération et d'une grue pour sortir la Lambo des profondeurs du lac. L'opération a duré trois heures, et bien que nous ne voyions pas de dégâts majeurs, plonger 15 mètres sous l'eau est catastrophique pour une voiture.

Alors s'il vous plaît, ne poussez pas votre supercar au-delà de ses limites sur une route publique. Et rappelez-vous quelle pédale fait quoi. Nous disons cela pour votre sécurité et celle des autres, mais aussi pour nous assurer que nous aurons toujours de glorieuses machines exotiques à admirer au milieu d'une mer de SUV et de crossovers.