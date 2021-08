Nous sommes en 2009 et les photos et vidéos d'une Bugatti Veyron jetée au milieu d'un lac au Texas font le tour du monde. Son propriétaire, Andy House, a déclaré à son assurance qu'il conduisait tranquillement sa Bugatti lorsqu'il essayait d'éviter un pélican qui volait à basse altitude avant de quitter la route et se retrouver dans l'eau.

Pas de chance pour lui, une voiture passait par là au moment des faits et toute la scène a été filmée. Il se trouve que le propriétaire et conducteur de la Bugatti Veyron a tenté de faire une fraude à l'assurance. La vidéo montre qu'Andy House a volontairement foncé dans l'eau, il n'a été gêné par aucun pélican ni aucun autre oiseau volant.

L'enquête révèlera qu'Andy House avait emprunté de l'argent pour s'acheter cette Bugatti et qu'il avait souscrit à une bonne assurance pour recevoir beaucoup d'argent en cas de pépin. Son projet devait lui permettre de rouler en Bugatti Veyron quelque temps et de gagner de l'argent grâce à "son coup d'assurance". Hélas pour lui, en 2015, il a écopé d'une peine d'un an d'emprisonnement et l'obligation de rendre les 600 000 dollars versés par son assurance.

Après sa sortie de prison, la Bugatti Veyron lui appartenait toujours, il décida de la vendre. Plusieurs propriétaires se succédèrent sans qu'aucun ne puisse réparer et restaurer complètement une Veyron touchée par l'eau salée. Entre-temps, elle avait été démontée pour lister les pièces à changer et évaluer le montant des réparations.

Il aura fallu attendre 2019 pour qu'une annonce soit publiée sur internet. Ed Bolian de la chaine YouTube VIN Wiki était tombé sur cette annonce affichant la Veyron à un prix de 300 000 dollars, c'est d'ailleurs lui qui raconte la suite de l'histoire.

Ed Bolian explique qu'il n'a pas acheté la Veyron, estimant que le montant des réparations était trop élevé et qu'il n'avait absolument pas les moyens. Une autre personne l'a alors achetée avant de la revendre à Houston Crosta pour 400 000 dollars, l'homme à la tête du garage Royalty Exotic Cars.

De son côté, Houston Crosta, nouveau propriétaire de la Bugatti Veyron noyée, a discrètement commencé les travaux. Dans une vidéo publiée en novembre 2020, on le voit recevoir l'intérieur de l'hypercar qui remplacera sans doute l'habitacle détérioré de la Veyron grise. Il se dit qu'il a aussi repeint la carrosserie en violet et qu'il a déjà dépensé plus de 250 000 dollars pour lui redonner vie.

Houston Crosta publiera une vidéo lorsque ce projet prendra fin, en attendant, vous pouvez voir la fameuse Veyron dans la vidéo de VIN wiki alors qu'elle était encore peinte en noir dans les ateliers de Royalty Exotic Cars.