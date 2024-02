La présentation de l'Alfa Romeo Milano se rapproche de plus en plus. Le nouveau SUV italien sera dévoilé le 10 avril et va être proposé avec des moteurs hybrides et électriques.

Ces derniers mois, nous avons collecté de nombreuses photos espion de la nouvelle Alfa Romeo, qui nous ont permis d'imaginer les lignes extérieures. On sait cependant peu de choses sur l’intérieur de la voiture même si de récentes photos divulguées sur le blog Cochespias révèlent quelques détails intéressants.

Galerie: Alfa Romeo Milano : les premières photos

4 Photos

À bord du Milano

Les dessins publiés semblent être ceux des dessins officiels du constructeur au trèfle. Il existe en effet des reconstructions 3D pour chacun des éléments qui composent la partie avant de l'habitacle et le tunnel central. Sur le volant se trouvent des commandes physiques sur les rayons et les palettes, tandis que le tableau de bord numérique a la forme binoculaire typique des Alfa Romeo.

Sur les côtés se trouvent des bouches d'aération rondes, tandis qu'au centre il y en a deux autres plus fines et rectangulaires. Toujours au milieu, vous pouvez voir l'écran d'infodivertissement, sous lequel se trouvent certaines commandes physiques, probablement pour liées à la climatisation et au chauffage des sièges. Enfin, dans le tunnel central, il semble y avoir de la place pour les boutons de la boîte de vitesses automatique et ceux pour la sélection des modes de conduite.

Électrique, hybride doux et même 4x4

Quant aux motorisations, l'Alfa Romeo Milano (de 4,20 mètres de long) devrait, dans un premier temps, être vendue uniquement dans ses versions électriques, avec des unités de 156 ch et 240 ch et une batterie de 54 kWh.

Plus tard, ce sera le tour des hybrides légers essence. Comme ses "cousines" les Jeep Avenger et Fiat 600, l'Alfa Romeo disposera également d'un trois cylindres 1.2 turbo d'une puissance totale de 136 ch. La nouveauté cependant est le 1.2 de 163 ch qui, grâce à la présence d'un deuxième moteur électrique sur l'essieu arrière, permettra d’obtenir une transmission intégrale.