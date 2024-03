Cela a fait sensation : Dodge a inauguré une nouvelle ère de muscle cars et a présenté la prochaine Charger, la première muscle car électrique au monde. Maintenant, vous pourriez vous demander : qu’est-ce qu’une voiture pour les États-Unis a à voir avec ses homologues européennes ? Plus qu’on ne le penses en réalité puisque la prochaine Alfa Romeo Giulia sera très probablement basée sur la plateforme de la Charger, à partir de 2025.

STLA Large pour les grosses voitures en Europe et aux USA

La base des deux véhicules est la plate-forme dite STLA Large du groupe Stellantis. Plus tard, elle accueillera également les autres voitures d'Alfa Romeo mais aussi Chrysler et Maserati. Au total, 8 véhicules de 5 marques devraient être lancés entre 2024 et 2026. Le premier est le Jeep Wagoneer S, qui sera notamment introduit aux États-Unis cet automne. Alfa aurait prévu une remplaçante électrique pour la Giulia ainsi qu'un grand SUV qui remplacera de la même manière le Levante de Maserati.

Selon Stellantis, STLA Large est une plate-forme destinée aux voitures purement électriques, mais prend également en charge d'autres motorisations. Il devrait également y avoir des véhicules à propulsion hybride et 100 % thermiques. Les véhicules STLA Large seront conçus dans plusieurs usines en Europe et en Amérique du Nord.

Rendez-vous en 2025 pour la nouvelle Alfa Romeo Giulia

Nous avons pu récemment nous entretenir avec le patron de la marque Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato. D’après lui, les successeurs des Giulia et Stelvio apparaîtront en 2025 et 2026, mais de manière générale, STLA Large est destiné aux segments D et E, c'est-à-dire à la classe moyenne supérieure et à la classe supérieure. L'empattement, la longueur, la largeur et la hauteur ainsi que la garde au sol sont variables : les longueurs des véhicules sont comprises entre 4 764 et 5 126 mm, comme Stellantis l'a officiellement annoncé il y a quelque temps.

Dans un premier temps, des batteries entre 85 et 118 kWh seront proposées. Des autonomies allant jusqu'à 800 km devraient être possibles grâce à la technologie 800 volts, une charge à 80 % est possible en moins de 18 minutes. Les données de performances des nouvelles Alfa du segment D que le PDG a préparées sont intéressantes : entre 250 et 700 kW, cela équivaudrait de 340 à 950 ch. Les tractions avant et intégrale sont envisagées, mais des propulsions arrière aussi, notamment pour les variantes Quadrifoglio déjà prévues.

Moteurs électriques et thermiques possibles

La dernière génération de Dodge Charger est également tout à fait adaptée aux modèles Quadrifoglio : elle produit 670 ch et accélère de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Les modèles électrifiés comprennent également la Dodge Charger Daytona R/T de 496 ch. La nouvelle Charger mesure 5,24 mètres de long et possède un empattement de 3,07 mètres. La prochaine Alfa Romeo Giulia pourrait utiliser le même empattement, mais devrait être nettement plus courte. Les 4,76 mètres mentionnés pourraient être plus réalistes. Après tout : la Charger est également disponible avec quatre portes.

La toute nouvelle Dodge Charger est équipée de série d'une transmission intégrale sur tous les modèles et propose également des variantes avec moteur à combustion : la Dodge Charger SIXPACK HO de 550 ch avec moteur haute performance Hurricane biturbo de 3,0 litres et la Dodge Charger SIXPACK SO de 420 ch propulsé par le moteur Hurricane biturbo de 3,0 litres de puissance standard.

Les modèles Dodge Charger Daytona entièrement électriques à quatre roues motrices disposent d’un système 400 V. C'est surprenant, mais selon Stellantis, l'architecture STLA-Large prend en charge à la fois les 400 volts et 800 volts. Le système comprend une batterie haute tension, un module de charge intégré et un module d'entraînement électrique (EDM) avant et arrière.

