La Challenger fait partie de la gamme Dodge depuis le début des années 1970. Le modèle de troisième génération le plus récent a été mis en vente en 2008 et a introduit dans la gamme de puissantes versions telles que la Scat Pack, l’Hellcat, la Redeye et bien d'autres. Aujourd'hui, après 16 ans, la Challenger va bel et bien disparaître.

Trop grande ?

Avec l'arrivée de la nouvelle Charger Daytona, Dodge abandonne un de ses modèles phares. Un porte-parole de Dodge nous a dit dans une interview qu'il n'y avait "aucun projet concernant cette dernière pour le moment". Bien que cela puisse être décevant pour les fans avides d’une nouvelle Challenger, la Charger EV remplacera techniquement la muscle car sortante. Celle-ci est disponible en configurations à deux et quatre portes avec des options de finition classiques telles que R/T et Scat Pack. Un Track Pack en option est disponible sur cette dernière.

En termes de taille, le nouveau coupé Charger Daytona est plus grand que la Challenger avec un empattement de 3,07 mètres et une longueur totale de 5,24 mètres, comparativement à l'empattement de 2,95 mètres et à la longueur totale de 5,02 mètres de la Challenger. Elle est également plus large que le modèle qu’elle remplace : 2,14 mètres contre 1,92 mètre, ce qui est considérable.

Une réussite même sans le V8 ?

Cette taille supplémentaire signifie plus d’espace pour les passagers et le chargement du véhicule électrique. De plus, cette nouvelle Charger est une version liftback au lieu d’un coupé traditionnel. Et même si elle n'a pas de V8, la Charger Daytona proposera un moteur six cylindres en ligne Hurricane aux côtés du groupe motopropulseur électrique.

Le moteur de 3,0 litres est livré avec une version standard de 420 chevaux et une variante plus puissante de 550 chevaux. C'est plus que le V8 de base de la Challenger sortante, mais ce moteur ne sera disponible qu'avec une boîte automatique à huit vitesses. Quoi qu’il en soit, même si le nom Challenger a disparu de la gamme Dodge, il semble perdurer dans l’esprit de la nouvelle Charger Daytona. Mais il sera difficile de se faire une place sans le V8 qui a fait la réputation des muscles cars…

