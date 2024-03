Chez Audi, il y a encore une fois beaucoup d’agitation. Cette situation est en quelque sorte devenue permanente ces dernières années, malgré des chiffres relativement acceptables. Les nouveaux modèles sont rares, et outre le responsable du design Marc Lichte, le nouveau patron Gernot Döllner a également licencié le responsable du développement Oliver Hoffmann et reprend lui-même son poste…

L'Audi A3 Sportback S Line (à droite) aux côtés de la version Allstreet (2024).

Malgré tout, la production continue car le lifting de l’Audi A3 est prêt. L'A3 Sportback et l'A3 Berline font l'objet de quelques retouches trois ans et demi après leur lancement sur le marché. La marque basée à Ingolstadt nous propose également un tout nouveau modèle avec l'A3 allstreet qui veut surfer sur la vague des crossovers. Un modèle surélevé et doté de lignes en plastique sur le toit ne peut pas mal se vendre, n'est-ce pas ? Le fait est qu’il n’y a pas vraiment de concurrence sur ce segment mis à part la Kia XCeed.

Côté dimensions, cette voiture a une suspension 15 millimètres plus haute que celle de l'A3 Sportback avec suspension standard. Avec le diamètre des pneus plus grand, la garde au sol est augmentée de 30 millimètres. Son objectif est de poursuivre les bonnes ventes de l'A1 allstreet (anciennement A1 Citycarver) et Stephan Fahr-Becker, le Chef d'équipe Design d’Audi, se montre enjoué à son sujet :

"Dès le premier coup d'œil, l'Audi A3 allstreet se différencie des autres dérivés de la famille A3. En tant que crossover de la classe compacte premium, elle a un look tout à fait unique. L'objectif était de mettre encore plus clairement en valeur la garde au sol plus grande avec des éléments de conception spécifiques "

L’aspect de la voiture

Mais revenons aux A3 plus conventionnelles. La famille n’a pas été réinventée comme vous pouvez le voir sur ces photos. À l’avant, nous voyons une nouvelle calandre, légèrement plus plate et plus large qu’auparavant et sur l'A3 Sportback vert district (voir la photo principale), vous pouvez voir l'extérieur de la ligne S, qui ressemble un peu à celle de l’RS3 à l'avant. Cette couleur de peinture est tout aussi nouvelle que le rouge progressif de la berline A3.

L'arrière de la compacte haut de gamme a également été redessiné, chacun avec de nouveaux pare-chocs et, dans le cas du pack S-line, un diffuseur plutôt impressionnant. Pour la première fois sur les modèles de la série A3, il est possible de sélectionner et de commuter jusqu'à quatre signatures numériques différentes de feux de jour dans le MMI. Dans cette optique, les affichages lumineux "coming home/leaving home" ont également été conçus individuellement pour chaque signature.

Audi A3 (2024).

À l’intérieur, Audi apporte des modifications au design de la console centrale, des bouches d’aération et du levier du sélecteur automatique. En outre, la portée de l'éclairage ambiant et de l'équipement standard sont élargis. Élément de design totalement nouveau : les portes de la voiture sont éclairées sur une grande surface et on trouve également un système audio 3D de Sonos et deux nouvelles incrustations décoratives, l’une entièrement en polyester recyclé, l'autre en microfibre Dinamica. Cette dernière est également disponible en housse de siège qui ressemble à du daim, mais qui est aussi fabriqué à partir de polyester recyclé.

Audi A3 (2024) : l'intérieur.

La connectivité

En plus d'une radio numérique et de l'écran d'infodivertissement de 10,1 pouces, on découvre l'Audi Virtual Cockpit qui est une option de chargement inductif pour smartphone en plus de deux ports de chargement USB-C dans la console centrale et deux ports supplémentaires à l'arrière. Avec un supplément d’argent, vous pouvez obtenir le MMI Navigation Plus qui inclut l'accès à l'App Store, avec lequel de nombreuses applications peuvent être utilisées directement sur l'écran du véhicule et également via des commandes vocales.

Audi A3 (2024).

Si vous avez tendance à oublier des choses lors de la commande, l'A3 vous aidera avec les "Fonctions à la demande". Après l'achat du véhicule, jusqu'à cinq fonctions dans les domaines de l'infodivertissement et du confort peuvent être réservées en ligne via l'application dite myAudi : le Navigation Plus susmentionné, l'interface smartphone pour Apple CarPlay et Android Auto, l'assistant de vitesse adaptatif ainsi que l'assistant de feux de route et de la mise à niveau de la climatisation automatique.

Les moteurs et les prix

Lorsque les commandes débuteront en mars, les A3 seront disponibles avec le moteur essence 1,5 litre de 150 ch (35 TFSI) et le moteur diesel 2,0 litres de 150 ch (35 TDI), tous deux équipés d'une transmission à double embrayage à 7 rapports. Le moteur essence aura également une transmission manuelle à 6 vitesses. Selon Audi, d'autres variantes 100% thermiques suivront au deuxième trimestre 2024 de même qu’une hybride rechargeable.

Audi A3 (2024) : le moteur.

Dans le cadre du lifting, la sportive S3 a reçu une mise à niveau technique qui devrait ravir les amateurs de conduite dynamique : outre l'augmentation des performances à 333 ch, elle pourra également se vanter à l'avenir du répartiteur de couple beaucoup plus agile que nous avons trouvé dans la Golf R et la fameuse RS3 dont on ne connait pas encore l’avenir.

Audi A3 (2024).

Toutes les A3 sont construites dans l'usine d'Ingolstadt. La Sportback avec 35 TFSI et S-Tronic démarre à partir de 35 650 euros tandis que l’A3 allstreet de niveau supérieur est disponible en 35 TFSI avec S-Tronic à partir de 37 450 euros.