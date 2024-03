De l'A4 à l'A5. La berline classique d'Audi conservera son moteur à combustion interne, mais devra pour cela modifier sa numérotation en adoptant le chiffre impair qui, dans la nouvelle "hiérarchie" interne de la marque, distingue les modèles dotés de bielles et de pistons de ceux dotés d'un moteur entièrement électrique.

L'A5 tricorps (qui s'appellera vraisemblablement Sportback) a été imaginée et photographiée à plusieurs reprises au cours des derniers mois, ce qui montre que le lancement se rapproche. Attendue pour cette année, voici à quoi elle pourrait ressembler.

Aucune perte de sportivité

Notre rendu est basé sur les spécimens aperçus récemment. On constate d'emblée que les proportions de l'A5 évolueront peu par rapport au modèle actuel. La berline devrait conserver une longueur d'environ 4,76m et une hauteur de 1,43m. Le style sera toujours sportif, avec un arrière fuyant pour faire un clin d'œil aux coupés.

Nouvelle Audi A5 Sportback (2024), le rendu de Motor1.com

Ce qui changera surtout, c'est le style, avec la nouvelle calandre hexagonale Singleframe placée au-dessus d'un grand élément trapézoïdal pour donner plus d'élan à la zone avant. Les phares dotés de la technologie Matrix LED seront plus fins et plus agressifs, tandis que la ceinture de caisse sera un peu plus haute pour renforcer la musculature des flancs.

Le look agressif ne devrait pas compromettre l'habitabilité, Audi pouvant accorder quelques centimètres supplémentaires aux jambes des passagers arrière et dix litres de plus pour les bagages. Sans oublier une mise à jour complète de la technologie embarquée.

Les moteurs possibles

En ce qui concerne les moteurs, l'Audi A5 Sportback sera, comme nous l'avons dit, une voiture thermique, mais avec un niveau élevé d'électrification. La gamme devrait comprendre des versions essence et diesel, les premières étant censées être des hybrides légers et des hybrides rechargeables.

Audi A5 Sportback, photo espion

À l'heure actuelle, la liste ne comprend que des variantes hybrides légers d'une puissance comprise entre 150 et 341 ch (cette dernière valeur est atteinte par les S4 et S5), ainsi que les RS 4 et RS 5 non électrifiées, d'une puissance de 450 ch. C'est précisément cette dernière qui pourrait recevoir un groupe motopropulseur hybride rechargeable sans précédent, avec des puissances supérieures à 500 ch et la possibilité de parcourir des dizaines de kilomètres en mode électrique.

La transmission automatique tiptronic à 8 rapports et les versions à transmission intégrale quattro sont confirmées.