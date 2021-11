La nouvelle génération de l'Audi A3 vient à peine d'arriver sur le marché, que de nouvelles photos d'une version camouflée nous ont été envoyées. Il est évident qu'Audi est en train de mettre au point une nouvelle version de son modèle, qui, visiblement, a un aspect plus baroudeur.

Vous remarquerez que cette A3 est basée sur la carrosserie Sportback, mais qu'elle a été surélevée de quelques centimètres et porte des protections en plastique au niveau des passages de roue. Notre petit doigt nous dit que le fabricant d'Ingolstadt travaille sur une version Allroad, à l'image des Audi A4 et A6. Son nom n'a toutefois pas été confirmé, ni son existence d'ailleurs. Cette Audi A3 pourrait également prendre le nom de Citycarver comme sa petite sœur, qui a été présentée en 2019.

Avec le lancement récent de l'Audi RS 3, il est clair que la version surélevée et baroudeuse de l'A3 n'arrivera pas dans le commerce avant l'année prochaine. D'ici là, nous aurons sans doute plus d'informations à partager avec vous à propos de ce modèle. Audi n'est pas du genre à garder ses secrets très longtemps et de ne les dévoiler qu'au dernier moment.

On imagine de cette "A3 Allroad" aura une transmission intégrale quattro ainsi que différentes motorisations pour répondre aux attentes de ses futurs clients. Pour votre information, et par rapport à une version standard, l'Audi A1 Citycarver a une hauteur de caisse plus importante de 4 cm. Elle ne peut être commandée qu'avec des moteurs essence TFSI.

Sa grande sœur, l'Audi A6,Allroad bénéficie du même traitement mais embarque des motorisations bien plus puissantes. Elle est disponible à la commande qu'avec des motorisations diesel allant du 40 TDI au 55 TDI de 344 ch.