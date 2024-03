Il y a une date pour la présentation officielle de l'Audi Q6 e-tron. Le nouveau SUV électrique d'Ingolstadt sera dévoilé le 18 mars, comme l'annonce un article publié sur LinkedIn et Instagram par Audi lui-même.

Pour accompagner l'annonce il y a aussi un teaser, dans lequel on voit la silhouette du Q6 e-tron cachée dans l'ombre. Après deux ans d’observations à travers des photos et des vidéos espion, le véhicule électrique positionné à mi-chemin entre le Q4 e-tron et le Q8 e-tron est donc sur le point de devenir réalité.

Ce que nous savons

Mais ce Q6 e-tron ne sera pas totalement une inconnue car Audi a déjà partiellement dévoilé les formes du modèle. Le SUV allemand a notamment été exposé au Salon automobile de Munich avec une fine enveloppe qui ne cachait que certains détails de la carrosserie.

Le SUV reprendra l'esthétique des modèles EV de la marque, à commencer par la calandre "pleine" et les feux arrière à LED réunis au centre. Ces derniers seront l'une des principales caractéristiques du modèle, compte tenu de la présence des phares diurnes Matrix LED et des feux arrière OLED 2.0.

De plus, grâce au système d'infodivertissement MMI et, pour la première fois, via l'application myAudi, le graphisme des phares peut être personnalisé. De plus, ces signatures lumineuses numériques peuvent également être commandées après l'achat de la voiture grâce aux fonctions à la demande.

Outre l'aspect esthétique, les feux arrière de l’Audi jouent un rôle fondamental dans l'amélioration de la sécurité routière. Par exemple, des symboles d'avertissement triangulaires actifs sont affichés sur les phares dans des conditions de conduite ou de circulation critiques. Ce mode d'éclairage est également activé lorsque des systèmes d'assistance tels que l'Emergency Assist et le freinage d'urgence automatique entrent en action.

Les avant-premières

Basé sur la plateforme Premium Platform Electric (PPE), le Q6 e-tron disposera d'une architecture de 800 Volts pour une recharge ultra-rapide. Les options de traction arrière et intégrale, avec un ou deux moteurs électriques, ne manqueront pas. Il n'y a pas de données spécifiques sur les puissances, mais d'après les photos espion, nous savons qu'Audi travaille depuis un certain temps sur une version RS, qui pourrait dépasser les 600 ch.