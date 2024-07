Les amateurs de vin (en particulier de vin italien) connaissent bien la famille Marchesi Antinori, qui revendique une histoire viticole familiale de plus de 600 ans, transmise depuis 26 générations. À l'occasion du 50e anniversaire du Tignanello, l'un des vins rouges les plus réputés, Maserati a créé une version personnalisée de sa dernière création, le GranCabrio Folgore.

Cette pièce unique et exclusive pour Marchesi Antinori sera vendue aux enchères le 14 juillet prochain en Californie lors du Napa Valley Festival, l'un des plus importants événements caritatifs dans le domaine de l'art en Amérique.

Un peu d'histoire

Avant de découvrir le GranCabrio Folgore, il faut savoir ce qu'est le Tignanello. Le premier millésime est assez jeune (1971) et est né de soixante-seize mille six cent quatre-vingt-deux vignes d'un ancien vignoble du Chianti, connu sous le nom de Tignanello, situé à 390 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur un terrain vallonné riche en Alberese et en Galestro.

Le vin est issu d'une sélection de raisins Sangiovese et Cabernet du vignoble du même nom situé à Tenuta Tignanello, au cœur du Chianti Classico, sur une parcelle de 57 hectares exposée au sud-ouest. À l'occasion du 110e anniversaire de Tridente, Maserati associe son nom à celui de ce vin et s'inspire du vignoble, métaphore des racines et du terroir.

Le Tignanello est né avec le premier millésime en 1971

Le GranCabrio Folgore Tignanello est immédiatement reconnaissable à sa peinture Terra di Tignanello, une couleur châtaigne inspirée du sol du vignoble, réchauffée par un bordeaux cuivré qui rappelle les teintes rouges centrales des barriques caractéristiques du Tignanello. Les jantes et les étriers sont respectivement en noir mat et brillant, les emblèmes sont en cuivre et la capote en tissu est noire.

De nombreux détails spéciaux

À bord, la Maserati Tignanello est équipée de sièges en cuir ornés d'auvents multi-matériaux argentés et bordeaux en Vegea, un tissu technique encore jamais utilisé sur une voiture qui reprend la géométrie de la colline du Tignanello.

Pour rappeler l'impression faite sur les tonneaux de chêne, le bois de bruyère foncé a été choisi pour embellir les panneaux, où l'on peut même lire comment le Tignanello est né. Sur l'appui-tête, une élégante broderie associe le Trident de Maserati à l'un des signes distinctifs du Tignanello, le soleil, qui figure depuis toujours sur l'étiquette de la bouteille. Le même symbole est gravé au laser sur le passage central, ainsi que les dates 1971-2021, qui font référence au premier et au dernier millésime de Tignanello, 50 ans après son introduction sur le marché.

Maserati GranCabrio Folgore Tignanello, l'intérieur

"Cette collaboration avec Marchesi Antinori nous permet d'exprimer au mieux l'essence de la production Bespoke", a déclaré Klaus Busse, responsable du design chez Maserati. Piero Antinori a ensuite souligné combien cette initiative rend la famille "particulièrement fière : cette GranCabrio Folgore spéciale", a-t-il rappelé, " défilera lors du gala Arts for All 2024 de Napa Valley et les recettes seront reversées à des œuvres de charité".