Les 1000 Miglia 2024 se préparent à démarrer, avec des centaines d'équipes prêtes à affronter le parcours qui les mènera de Brescia à Rome, pour se diriger à nouveau vers la Lionne d'Italie. Lors de l'épreuve, les voitures anciennes fascinantes seront rejointes par une Maserati GranCabrio Folgore très moderne...

En fait, la voiture de sport électrique du Trident participe aux 1000 Miglia 2024 sans conducteur. Il s'agit en fait d'un prototype développé par l'École Polytechnique de Milan et faisant partie du projet 1000 MAD (1000 Miglia Autonomous Drive), inauguré lors de la dernière édition avec un MC20.

La Maserati GranCabrio Folgore qui participera aux 1000 Miglia 2024

Seule, mais pas trop

C'est précisément l'expérience le voiture de 2023 qui a permis à l'équipe de développement de mettre en œuvre le système de "pilote robotisé", composé de matériel et de logiciels capables de conduire, de manière autonome, la Maserati GranCabrio Folgore. Un cerveau électronique qui ne sera cependant pas laissé seul puisqu'à bord du cabriolet, il y aura en fait un véritable "pilote", à savoir Matteo Marzotto, conducteur et membre du conseil d'administration des 1000 Miglia. Une présence humaine s'avère nécessaire pour respecter les règles de la compétition.

Mais difficile de savoir si Marzotto devra vraiment agir puisqu'à l'extérieur de la voiture, de nombreux capteurs, radars et lidars scannent la route, permettant ainsi à la voiture de parcourir les 1 600 km de manière autonome et en toute sécurité, en respectant toujours le code de la route. Espérons que la route ne soit pas trop longue pour notre éventuel conducteur...

Le projet qui voit la Maserati GranCabrio Folgore rouler de manière autonome lors des 1000 Miglia 2024 fait partie du MOST (Centre National pour la Mobilité Durable), avec le patronage du Ministère de l'Infrastructure Italien et a été développé en collaboration avec Movyon, Cisco et Redfield.