La longue attente pour la nouvelle Maserati GranCabrio touche à sa fin. Dans un post publié sur ses réseaux sociaux, le Trident a annoncé que le nouveau modèle serait dévoilé le jeudi 29 février en avant-première mondiale.

Prête à partager technologie, esthétique et motorisation avec la GranTurismo, la GranCabrio sera (aussi) la première "découverte" électrique de la firme modénaise.

Elle sera aussi Folgore

Nous en savons déjà beaucoup sur la Maserati GranCabrio 2024 grâce à de précédents teasers et à des apparitions sur le bord des routes. Pour se faire une idée du look, il suffit de regarder les photos espions du mois d'août dernier, sur lesquelles on peut voir la silhouette du cabriolet émilien en version Trofeo.

Comme la version coupé, la GranCabrio devrait être équipée du moteur 3.0 V6 Nettuno de 550 ch. Dans la Granturismo, cette configuration permet une accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse maximale de 320 km/h.

De plus, une version électrique de la GranCabrio, appelée Folgore, est prévue. Des performances similaires à celles de la Granturismo sont attendues, avec trois moteurs électriques développant une puissance totale de 830 ch, alimentés par une batterie de 92,5 kWh.

Quoi de neuf chez Maserati ?

D'une manière générale, une période de bonnes nouvelles est sur le point de commencer pour Maserati. En 2025, ce sera au tour de la MC20 Folgore, la version entièrement électrique de l'emblématique voiture de sport de Modène, bien qu'aucune spécification technique ne soit disponible pour l'instant. L'électrification deviendra de plus en plus prédominante dans les modèles Trident, jusqu'à ce qu'elle devienne la seule option à partir de 2028.

Photo espion de la Maserati GranCabrio Folgore

En guise d'étape intermédiaire, un nouveau grand SUV entièrement électrique, temporairement appelé E-UV BEV, devrait être dévoilé en 2027. Il pourrait s'agir de la nouvelle génération de Maserati Levante, mais il n'y a pas encore de confirmation officielle.

Cela nous amène à 2028, date à laquelle la nouvelle Quattroporte sera dévoilée.