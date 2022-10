La toute nouvelle Maserati GranTurismo a fait ses débuts officiels au début du mois et nous avons d'ores et déjà un aperçu de la version décapotable. Ce que vous voyez dans la galerie ci-dessous sont les premières photos espion de la nouvelle génération de GranCabrio prises par nos photographes en Italie. Il s'agit d'un prototype entièrement camouflé mais, pour être honnête, le déguisement ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination.

Dès que notre regard se pose sur le cabriolet de grand tourisme, nous pouvons déjà dire qu'il a l'air presque exactement identique à la nouvelle GranTurismo. La seule différence est évidemment la capote, qui remplace le toit rigide du coupé.

Galerie: Maserati GranCabrio les premières photos espion

Ces photos espion arrivent juste à temps pour confirmer un rapport datant du début du mois, selon lequel la GranCabrio est déjà en cours de développement. Ce prototype a des sortie d'échappement, ce qui confirme qu'il y a un moteur à combustion sous le capot. Nous savons avec certitude que le cabriolet reprendra la gamme de moteurs du coupé et que ce prototype est équipé d'un moteur 3.0 litres biturbo. Nous ne savons pas cependant si ce dernier développe 489 chevaux et 600 Nm de couple ou 550 chevaux et 650 Nm. Cela dépend du niveau de finition (Modena ou Trofeo) de la version de production.

Les modèles V6 3.0 sont susceptibles d'arriver en premier mais la variante la plus puissante de la gamme sera la GranCabrio Folgore. Là encore, elle partagera ses organes avec la version à toit rigide, ce qui signifie que la puissance proviendra d'un système électrique à double moteur générant 750 ch et un couple instantané de 1350 Nm. Ces chiffres feront de la nouvelle GranCabrio, le cabriolet de série le plus puissant jamais produit par Maserati.

La GranTurismo Folgore est censée effectuer le 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes, mais le cabriolet sera probablement un peu plus lent en raison du poids supplémentaire.

Vu l'avancement des travaux sur la nouvelle GranCabrio, nous avons des raisons de croire que les versions finales de production seront lancées vers le second semestre de l'année prochaine.