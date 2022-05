26 Ferrari se sont inscrites au Cavallino Classic Modena 2022, le concours d'élégance des voitures au Cheval Cabré qui a lieu dans la ville émilienne du 29 au 31 mai.

La deuxième édition de Modène du Cavallino Classic, organisée par Canossa Events, célèbre également le 75e anniversaire de Ferrari dans la ville natale de son fondateur et s'ouvre par un défilé dans le centre historique de Modène qui marque également la clôture du Motor Valley Fest 2022.

Pour le public qui souhaite admirer les Ferrari inscrites au concours lors de leur parade dans les rues du centre-ville, le rendez-vous était fixé au dimanche 29 mai après-midi. Les voitures du défilé sont parties du jardin de la Casa Maria Luigia entre 16h45 et 17h00 et sont arrivées dans le centre de Modène vers 17h15, où elles se sont arrêtées sur la Piazza Roma jusqu'à 18h00.

Pour mieux apprécier l'histoire et la valeur des Ferrari présentes au Cavallino Classic Modena 2022, nous vous proposons une première liste des voitures enregistrées, avec photos et informations spécifiques. Profitez de la parade !

Ferrari 166 MM Touring - 1950

Nous ouvrons ce défilé avec l'un des modèles les plus anciens et les plus significatifs de l'histoire de Ferrari, la 166 MM Touring de 1950 qui a lancé la tradition des "barchetta" de course.

Ferrari 166 MM Touring

Il s'agit de la Ferrari 166 MM avec carrosserie Touring, châssis n°0040 MM, qui a participé aux Mille Miglia et Targa Florio 1950 (avec Luigi Villoresi au volant) et qui fait partie d'une collection anglaise depuis plus de 35 ans.

Ferrari 250 MM - 1953

Toujours dans le monde de la course, on retrouve la Ferrari 250 MM de 1953 inscrite à la compétition Cavallino Classic Modena 2022.

Ferrari 250 MM

Il s'agit de l'un des trente et un exemplaires de la 250 MM fabriqués dans les styles de carrosserie Spider ouvert et Berlinetta fermé, particulièrement célèbres pour les lignes signées Pinin Farina et Vignale. Le moteur est le V12 3 litres 240 ch "Colombo".

Ferrari 250 GT Interim - 1959

En 1959, pour la route et la course, voici la Ferrari 250 GT Interim avec le numéro de châssis #1461 GT, l'un des sept exemplaires produits avec un empattement long et la deuxième fenêtre latérale qui disparaîtra plus tard du célèbre empattement court ou "SWB".

Ferrari 250 GT Interim

Le moteur est toujours le 3.0 V12 de 240 ch et cet exemplaire particulier, fabriqué pour l'importateur américain Luigi Chinetti, a participé aux 24 heures du Mans et au Tour de France en 1959 et faisait également partie du célèbre Collezione Maranello Rosso.

Ferrari 250 GT Berlinetta à empattement court - 1960

La Ferrari 250 GT Berlinetta de 1960 à empattement court est l'une des Ferrari de course les plus célèbres et les plus réussies de tous les temps.

Ferrari 250 GT Berlinetta à empattement court

Célèbre pour son long capot et ses lignes épurées dessinées par Pinin Farina, la voiture à empattement court était équipée d'un moteur V12 de 280 ch. 60 exemplaires ont été produits en 1960 pour une utilisation sur route et sur circuit.

Ferrari 250 GT California - 1962

La Ferrari 250 GT California 1962 est l'un des Spyder les plus emblématiques de Maranello, conçu pour les routes ensoleillées de la côte ouest américaine et un chef-d'œuvre incontestable de Pininfarina.

Ferrari 250 GT California

La biplace décapotable de 1962 a un empattement court et est propulsée par un V12 de 280 ch avec trois carburateurs Weber. Cinquante-six ont été produits.

Ferrari 348 GTC LM - 1993

Un grand saut dans le temps nous amène à 1993, année de construction de la Ferrari 348 GTC LM, le coupé version course construit en seulement deux exemplaires par Michelotto pour la saison 1994 des BPR Global GT Series et les 24 heures du Mans.

Ferrari 348 GTC LM

Basée sur la Ferrari 348 GT Competizione, elle a des roues simples Speedline, une suspension et des freins provenant de la F40 LM, des vitres coulissantes en Lexan et des phares fixes avec carénage.

Ferrari 360 Modena Challenge - 1999

La Ferrari 360 Modena Challenge 1999, châssis #127264, est l'une des rares fabriquées pour le championnat Ferrari Challenge avec un réservoir de sécurité, un arceau de sécurité, des pneus slick, un extincteur, un vitrage en Lexan et divers éclairages.

Ferrari 360 Modena Challenge

Elle pèse 113 kg de moins que la 360 Modena de route et le moteur V8 3.6 avec échappements plus libres développe 416 ch pour un sprint de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes.

Ferrari 550 Maranello WSR - 2001

Une authentique rareté est la Ferrari 550 Maranello WSR 2001 (châssis #122194), dont les initiales signifient "World Speed Record". Elle est l'une des 33 WSR produites pour célébrer le record de vitesse mondial atteint le 12 octobre 1998 (304 km/h sur 100 km) par une 550 Maranello spécialement préparée.

Ferrari 550 Maranello WSR

Les détails uniques de la 550 Maranello WSR sont les garnitures Fiorano, l'arceau de sécurité recouvert de cuir, les sièges coquilles avec ceintures à quatre points et le volant recouvert d'Alcantara.

Ferrari F430 GT - 2007

La Ferrari F430 GT de 2007 est une autre version de course d'une Ferrari de route (châssis n° 2442) mise au point par le spécialiste Michelotto pour les courses GT2 et FIA GT.

Ferrari F430 GT

Des prises d'air surdimensionnées, une configuration révisée, un grand aileron arrière et un moteur V8 de 4 litres de 445 ch sont quelques-uns des détails les plus frappants de ce superbe Cavallino de course.

Ferrari F430 GT3 - 2008

La plus jeune voiture de cette liste est la Ferrari F430 GT3 2008 (châssis n° 159322-SC21), l'ultime évolution de la F430 pour le sport automobile.

Ferrari F430 GT3

Le moteur V8 4.3 L développe une belle puissance de 550 ch, mais le poids plus important imposé par la réglementation GT3 la rend un peu plus lente que la GT. Cela n'enlève cependant rien à l'attrait brutal de cette Ferrari qui a couru sur les circuits les plus importants d'Europe.