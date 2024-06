Le lien entre l'Italie et Daewoo est bien connu. Dans les années 1990, la marque coréenne a confié le design de certains de ses modèles à Italdesign de Giorgetto Giugiaro. De son crayon est née la Matiz, la petite voiture connue depuis deux générations et vendue en grand nombre dans le pays transalpin également.

Parmi les fruits de cette collaboration figure la Bucrane, un concept sportif présenté en 1995 qui préfigurait un coupé non conventionnel. Bien qu'aucun modèle de série n'ait été dérivé de ce prototype, il est probable que certaines de ses lignes aient influencé la naissance de la Maserati 3200 GT.

Une coréenne pas comme les autres

Longue de 4,65 m et haute de 1,31 m, la Bucrane se caractérise par un profil bas et élancé, avec une face avant qui rappelle les voitures de sport des années 1960, se distinguant par son long capot et sa double calandre. Un autre aspect qui rend la Daewoo (dont la carrosserie est faite de fibre de carbone et d'acier) immédiatement reconnaissable est le mécanisme complexe d'ouverture des portes en deux temps.

En effet, les vitres se lèvent à la manière d'une aile de mouette, tandis que les portes s'ouvrent de manière traditionnelle, révélant un habitacle 2+2. Les panneaux de toit et les vitres peuvent notamment être retirés, transformant le coupé en véritable cabriolet.

Une voiture de sport à part entière

Sous le capot de la Daewoo se trouve un V6 3.2 de 240 ch et 309 Nm. Une valeur respectable pour un modèle d'un constructeur qui n'a jamais fait de la sportivité un de ses points forts. La puissance est transmise aux seules roues avant par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses automatique à quatre rapports.

Malgré le bon postulat et l'accueil positif du public, la Bucrane ne devient pas un modèle de série. Cependant, il est facile de voir des similitudes entre ce concept et la future Maserati 3200 GT, également dessinée par Giugiaro, dans laquelle on retrouve les styles des phares, de la calandre et du pilier arrière.