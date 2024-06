Il était une fois les moteurs V12, symboles de puissance et de noblesse, réservés aux voitures dont on rêve et que l'on a en poster dans sa chambre. Laissant à quelques chanceux l'honneur de les posséder et de les conduire. Elles sont en perte de vitesse, mais on ne peut pas s'en passer. Surtout autour de Maranello et de Sant'Agata Bolognese.

En effet, dans ces régions, le passé revient toujours, tout en évoluant de temps en temps. C'est le cas de la Ferrari 12Cilindri, la dernière représentante de la dynastie des V12 du Cavallino, qui relance la rivalité avec le Toro bolonais, qui trouve dans la Lamborghini Revuelto son apogée en termes de performances et de puissance. Des supercars si semblables et si différentes que nous les opposons aujourd'hui dans ce nouveau défi.

L'extérieur

Un capot long, long, qui se termine par ce bouclier avant sombre qui renvoie au passé et à la 356 GTB de 1967. Car pour Ferrari, l'histoire est un tremplin pour l'avenir. C'est le cas de la 12Cilindri, une berlinette biplace musclée et élégante, sinueuse et efficace pour guider l'air là où il doit aller afin de ne pas "salir" les performances du V12. Elle est à la fois classique et innovante, surtout à l'arrière, avec une lunette arrière qui se développe en forme de delta, presque comme pour indiquer l'avant, faisant rebondir le regard sur toute la carrosserie.

Ferrari 12Cilindri

Même à Sant'Agata, l'héritage joue un rôle fondamental dans la définition des lignes de la carrosserie, en maintenant les références au style créé par Marcello Gandini et qui a évolué au fil du temps vers le Lamborghini Revuelto, fait d'arêtes et de surfaces tranchantes et de motifs en "Y" (à partir des phares) qui vont du nez à la queue. Nez corse, car le V12 - comme le veut la tradition - se trouve derrière le cockpit et ne veut pas se cacher. Il n'y a pas de caches pour le dissimuler : il reste bien en vue, prêt à faire entendre sa voix. Au-delà du style, la grande différence avec la Ferrari 12Cilindri réside dans l'aérodynamique qui, sur la supercar Toro, comporte un aileron actif à l'arrière.

Lamborghini Revuelto

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Poids Ferrari 12Cilindri 4,73 mètres 2,17 mètres 1,29 mètre 2,7 mètres 1.560 kg Lamborghini Revuelto 4,94 mètres 2,26 mètres 1,16 mètre 2,77 mètres 1.772 kg

Intérieur

Élégance et sportivité vont de pair dans l'intérieur de la Ferrari 12Cilindri, inspiré par Roma dans la disposition du tableau de bord : instrumentation numérique de 15'5", écran central de 10,25" - en position abaissée - et écran de 8,8" placé devant le passager. Le volant est doté de nombreux boutons haptiques et de l'emblématique bouton rouge sur la droite, pour gérer les différents modes de conduite. Plus du cuir, du carbone apparent et bien d'autres choses encore. Naturellement, les portes du département Ferrari Tailor Made sont ouvertes à tous les clients pour personnaliser au maximum leur 12Cilindri.

Ferrari 12Cilindri, l'intérieur

L'intérieur de la Lamborghini Revuelto n'est pas moins impressionnant en termes de nombre d'écrans et conserve certains éléments présents sur l'Aventador, comme le bouton d'allumage de type aviation, caché sous un cache rouge à soulever. Les différences avec la rivale de Maranello sont là, mais la philosophie est la même : se concentrer sur le conducteur et ses besoins. Un détail - qui n'en est pas un - sont les palettes au volant. De taille fixe et à l'abri des distractions, elles sont toujours à portée de main. Ici aussi, les possibilités de personnalisation sont presque infinies, il suffit d'appeler le département Lamborghini Ad Personam.

Lamborghini Revuelto, l'intérieur

Les moteurs

C'est parti. Dès son nom, la Ferrari 12Cilindri révèle la présence du V12 - l'évolution de 6,5 litres de la génération F140 née avec l'Enzo - sous le capot (ou plutôt les capots). Un bloc atmosphérique, comme le veut la tradition, capable d'escalader les sommets de puissance pour atteindre 830 ch et 678 Nm de couple. Des niveaux peut-être impensables pour un moteur sans turbocompresseur. La limite est fixée à 9 500 tr/min. Un Everest inaccessible dans une époque dominée par les turbos. Il est relié aux roues arrière - et uniquement à celles-ci - par une boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports, revue et corrigée pour être encore plus rapide et plus précise. La vitesse de pointe dépasse les 340 km/h et le 0 à 100 est réalisé en 2,9 secondes.

Ferrari 12Cilindri

Sur la Lamborghini Revuelto, le V12 strictement aspiré fait un bond historique dans l'évolution de l'entreprise : il est accompagné de trois moteurs électriques, un à l'arrière et deux à l'avant. Quatre roues motrices électrifiées, avec la possibilité de rouler en mode électrique grâce à la batterie de 3,8 kWh qui peut être rechargée sur place. La puissance totale est de 1 015 ch, dont 825 proviennent du V12, capable d'atteindre 9 250 tr/min.

L'autre grand changement par rapport à l'Aventador est la présence de la boîte de vitesses automatique à double embrayage à 8 rapports, qui remplace l'ancienne boîte robotisée à 7 rapports. Les chiffres bruts indiquent que la vitesse maximale est de 350 km/h et que le passage de 0 à 100 km/h s'effectue en 2,5 secondes.

Lamborghini Revuelto

Modèle Moteur Performance Ferrari 12Cilindri V12 6.5 atmosphérique 830 CV - 678 Nm Vitesse maximale : > 340 km/h

0-100 km/h : 2,9" Lamborghini Revuelto V12 6.5 atmosphérique + 3 électriques

1.015 CV - 725 Nm Vitesse maximale: > 350 km/h

0-100 km/h: 2,5"

Prix

En parlant de supercars, il faut dire que si vous devez en demander le prix, c'est que vous n'avez pas les moyens de vous les offrir. Blague à part, les prix autour de Maranello et Sant'Agata n'ont jamais été bon marché. La Ferrari 12Cilindri et la Lamborghini Revuelto ne font pas exception.

La première est proposée à partir de 395 000 euros. Si vous le souhaitez, vous pouvez également l'obtenir en version Spider. Dans ce cas, le chèque à tirer est d'au moins 435 000 euros. Si vous souhaitez ensuite vous adonner à la personnalisation, vous pouvez monter, monter et encore monter.

La Lamborghini Revuelto va encore plus haut, avec une offre débutant aux alentours de 520 000 euros. Là encore, les possibilités de personnalisation sont infinies et la somme à débourser peut atteindre des sommets.