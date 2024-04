La Lamborghini Arena est, à ce jour, le plus grand événement de l'histoire de la marque de Sant'Agata Bolognese. Il s'est déroulé sur l'Autodromo di Imola le week-end des 6 et 7 avril.

À cette occasion, le constructeur italien a présenté une version très spéciale de la nouvelle hypercar Revuelto, créée pour l'occasion par la division Ad Personam, celle-là même qui a récemment inauguré son nouveau studio au siège de l'entreprise.

Un extérieur unique

La Lamborghini Revuelto Ad Personam conçue pour célébrer la Lamborghini Arena a été personnalisée par la division hypercar.

L'équipe de design a choisi un gris très clair pour l'extérieur, appelé Grigio Hati, associé à des détails en Verde Scandal, le toit, le capot arrière, le spoiler, les prises d'air, les coques de rétroviseurs et les profils du diffuseur arrière en fibre de carbone, le tout flanqué de Verde Chiaro pour les étriers de frein et de Nero Noctis pour les deux bandes sur le capot.

La Lamborghini Revuelto Ad Personam pour la Lamborghini Arena, la face avant

Le design de l'arrière, en revanche, a été personnalisé pour mettre à l'honneur le drapeau italien, grâce à la combinaison du vert, du blanc et du rouge, et les jantes en alliage choisies sont du modèle Altanero, de 21 pouces à l'avant et de 22 pouces à l'arrière, en noir brillant.

La Lamborghini Revuelto Ad Personam pour la Lamborghini Arena, l'arrière

Cockpit exclusif

Tout comme l'extérieur, l'habitacle a été personnalisé dans les moindres détails avec des sièges sport en Nero Ade, associés à des surpiqûres et des logos brodés sur les appuis-tête en Verde Scandal.

Enfin, même la garniture à l'arrière de l'habitacle a été embellie par une broderie spéciale conçue pour reproduire fidèlement la carte du circuit d'Imola et le texte "Lamborghini Arena 2024", associée à des plaques exclusives en carbone pour le tableau de bord avec les logos de l'événement et le programme Ad Personam.