La Citroën C3 est également adaptée aux familles. La version Aircross offre un habitacle encore plus grand et plus spacieux pour ceux qui voyagent souvent avec beaucoup de bagages ou qui doivent se déplacer avec toute la famille. Un crossover du segment C qui utilise intelligemment l'espace et propose un certain nombre de solutions utiles pour améliorer la praticité au quotidien. Jetons donc un coup d'œil à l'intérieur de la C3 Aircross.

Citroën C3 Aircross, le tableau de bord

Non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, la C3 Aircross représente une évolution par rapport à ce que nous avons vu sur la C3 "normale". Ici aussi, l'agencement est plutôt minimaliste, avec un volant doté de deux grandes branches à partir desquelles on accède aux différentes commandes pour gérer les écrans du petit combiné d'instruments et les principales fonctions d'infotainment.

Citroën C3 Aircross, un détail du tableau de bord

À cet égard, le système d'infodivertissement est représenté par un écran central de 10,25 pouces en porte-à-faux, équipé de la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto également en mode sans fil. Des bouches de climatisation subtiles (orientées horizontalement au centre et verticalement sur les côtés), tandis que la partie centrale du tunnel comporte de grands porte-gobelets et une zone de recharge sans fil pour le smartphone.

Citroën C3 Aircross, finition et matériaux

Malgré la présence importante de plastiques (pour réduire au maximum les coûts de production), la finition et le design des différents éléments rendent l'habitacle de la Citroën particulièrement original. La forme du volant, l'aspect de la partie centrale de la planche de bord et la position du tableau de bord (ce dernier rappelant vaguement la C4 du début des années 2000) contribuent à la personnalité de la C3 Aircross.

Citroën C3 Aircross, l'espace

La C3 Aircross exploite au maximum ses 4,39 m de long (+23 cm de plus que la génération précédente) pour offrir un volume de coffre de 460 litres, supérieur à la moyenne de la catégorie. En rabattant les sièges arrière, on obtient un volume de 1 600 litres.

Citroën C3 Aicross, l'intérieur

Si vous souhaitez utiliser les 7 sièges (les deux derniers étant principalement destinés aux enfants), la capacité minimale dans ce cas est de 40 litres derrière la troisième rangée et de 330 litres derrière la deuxième rangée.