Les premières Audi A6 électriques sont une réalité. Les modèles Sportback et Avant e-tron marquent un nouveau chapitre dans l'histoire de la marque allemande, en mettant l'accent sur la haute performance en termes d'autonomie et de puissance pure, ainsi que sur la technologie.

En outre, la nouvelle Audi A6 est un concentré de luxe, avec un intérieur totalement redessiné et encore plus confortable. Les voici en détail.

Audi A6 e-tron, le tableau de bord

Sur l'A6 e-tron, on retrouve la configuration déjà vue sur l'A5. La berline et le break électriques présentent également les trois écrans côte à côte, à commencer par l'écran Virtual Cockpit de 11,9 pouces qui fait office de tableau de bord affichant toutes les informations relatives à la conduite.

Le tableau de bord de l'Audi A6 Avant e-tron

Au centre se trouve le système d'infodivertissement de 14,5 pouces orienté vers le conducteur et fonctionnant sous Android Automotive OS. En outre, le passager avant peut visionner des films et des contenus en streaming sur un écran de 10,9 pouces intégré au tableau de bord. Enfin, sur l'Audi, on trouve également l'affichage tête haute avec 30 % de surface en plus que sur le Q4 e-tron.

L'équipement technologique est complété par le système audio Bang & Olufsen avec haut-parleurs dans les appuis-tête, la commande vocale intégrant la fonctionnalité ChatGPT et la "lumière d'interaction" qui traverse le tableau de bord pour indiquer que la voiture est chargée.

Audi A6 e-tron, finitions et matériaux

La qualité des matériaux utilisés est de premier ordre, dans la tradition Audi. Le tableau de bord et la partie supérieure des panneaux de porte sont faits de matériaux souples, tandis que l'aluminium satiné et les moulures en plastique usiné ajoutent une touche d'élégance à la partie centrale de l'habitacle et à la zone du tunnel.

La rangée arrière de l'Audi A6 Sportback e-tron

On retrouve également un dessus noir, tandis que les sièges sont revêtus d'un tissu spécifique très doux avec des surpiqûres grises contrastées. Le toit panoramique en verre, dont l'opacité peut être réglée à différents niveaux, rend l'habitacle encore plus accueillant.

Audi A6 e-tron, l'espace

L'A6 e-tron tire le meilleur parti de ses proportions extérieures généreuses, l'empattement de 2,94 mètres offrant beaucoup d'espace pour les jambes des passagers arrière. La hauteur est également confortable, ce qui rend l'Audi adaptée aux longs trajets avec toute la famille.

Le coffre de l'Audi A6 Avant e-tron

La capacité du coffre est bonne, allant de 502 à 1 422 litres. En outre, il y a un compartiment de 27 litres destiné principalement à ranger le câble de recharge.