Longueur : 4,820 mètres

: 4,820 mètres Largeur : 1,860 mètre

: Hauteur : 1,460 mètre

: Empattement : 2,890 mètres

Compartiment à bagages : 476/1 424 litres

Finie l'A4. Désormais, le break moyen aux quatre anneaux s'appelle Audi A5, respectant ainsi la nouvelle "règle" de la marque selon laquelle les nombres impairs désignent les modèles équipés de moteurs thermiques, les nombres pairs étant réservés aux électriques.

Au-delà des noms, l'A5 présente de nombreuses nouveautés, à commencer par ses dimensions et son habitabilité. Voyons donc comment a évolué l'un des principaux modèles de référence de la marque d'Ingolstadt.

Audi A5, les dimensions

La nouvelle Audi A5 Avant est plus grande que l'ancienne A4. En particulier, la longueur est de 4,82 m (67 mm de plus que la génération précédente). L'empattement a également augmenté, passant à 2,89 mètres.

La largeur est également généreuse (1,86 m) et la voiture est encore plus imposante grâce à la nouvelle calandre et aux phares plus agressifs. La hauteur de 1,46 m lui confère également une allure plus élancée en vue latérale.

Audi A5 Avant 2024

Audi A5, habitabilité et compartiment à bagages

Le confort à bord de la nouvelle Audi A5 est élevé, compte tenu de la douceur des tissus utilisés, même à l'arrière. L'empattement de 2,89 mètres offre beaucoup d'espace pour les jambes des passagers arrière et il n'y a pas de manque de "lumière" entre la tête et le plafond.

Quant au compartiment à bagages, il varie d'un minimum de 476 à un maximum de 1424 litres, des valeurs dans la moyenne du segment. Il n'y a cependant pas de double fond, puisque la batterie de 48 volts des moteurs MHEV Plus est située sous le plancher de chargement.

Audi S5 2024 Avant, les sièges arrière Audi S5 Avant 2024, le coffre

Audi A5, des concurrentes aux dimensions similaires

Le parterre des concurrentes de la nouvelle Audi est assez étroit si l'on tient compte de la taille et du positionnement premium. Les premiers concurrents sont certainement les Allemands, avec la Série 3 de BMW et la Classe C de Mercedes qui offrent des chiffres similaires à ceux du modèle d'Ingolstadt. En dehors de l'Allemagne, nous trouvons la Volvo V60.