BMW n'est plus qu'à quelques semaines de présenter la nouvelle M5 Touring

et la G99 sera révélée le 15 août prochain au Concours d'Elégance de Pebble Beach, où une version unique de la berline sera également présentée.

La nouvelle M reprendra le suffixe « Touring » qui a été popularisé en Europe.

La troisième M5 Touring entrera en production en novembre et les premiers acheteurs seront livrés au printemps prochain.

Les spécifications techniques ne sont pas divulguées pour le moment, mais il est certain que la M5 Touring sera équipée du même V8 hybride rechargeable que la berline. Un moteur à essence biturbo de 4,4 litres et un moteur électrique devraient produire une puissance combinée de 717 chevaux. La batterie lithium-ion de 14,8 kWh a suffisamment de jus pour assurer une autonomie estimée à 40 km en mode électrique pour la berline. Le break pourrait ne pas être en mesure d'égaler cette autonomie, car il sera légèrement plus lourd.

En parlant de poids, la BMW M5 Touring sera sans aucun doute plus lourde que la berline. La berline pèse déjà 2 440 kg et les breaks ont tendance à être un peu plus lourds que leurs homologues berlines. Par conséquent, le rival de l'Audi RS6 Avant pourrait ne pas égaler le sprint de 3,4 secondes de la berline pour atteindre les 100 km/h. BMW limitera probablement la vitesse maximale à 250 km/h, mais le pack M Driver's Package permet de porter cette limite à 305 km/h dans le cas de la berline.

Combien coûtera-t-elle ? Nous pensons qu'elle coûtera plus cher que la berline, que l'on peut se procurer pour 110 000 euros sans les options. Une berline M5 entièrement équipée coûte 130 000 euros.