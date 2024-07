Lorsque la nouvelle BMW M5 a été présentée la semaine dernière, l'immense puissance de son V8 hybride rechargeable a été éclipsée par son poids élevé. À 2 445 kg, la septième génération de la super berline pèse un peu plus de 450 kg de plus que son prédécesseur. Il s'agit sans aucun doute d'une différence considérable, mais il fallait s'y attendre. Permettez-nous d'expliquer.

Tout d'abord, la M5 "G90" est beaucoup plus grande que sa devancière. Avec 5,09 mètres de long, 1,97 mètre de large et 1,50 mètre de haut, la luxueuse voiture est plus longue de 10,6 cm, plus large de 6,8 cm et plus haute de 4 cm que le modèle "F90" qui l'a précédée. Parallèlement, elle est aussi légèrement plus grande que la série 5 sur laquelle elle est basée. C'est la première M5 à avoir des voies plus larges que la série 5 inférieure. De plus, son empattement est plus long pour s'adapter à une géométrie de suspension différente.

2025 BMW M5

Cela nous amène à un autre signe que nous avions depuis le début, à savoir que la nouvelle M5 prendrait du poids. La 550e xDrive est également une voiture hybride rechargeable à transmission intégrale, mais elle est équipée d'un petit moteur à six cylindres en ligne. Curieux de savoir combien elle pèse ? En version européenne, elle pèse 2 155 kg.

Au cœur de la 550e xDrive partiellement électrifiée se trouve un moteur "B58" d'une cylindrée de 3,0 litres avec un seul turbocompresseur. Le "S68" qui équipe la nouvelle M5 est un moteur de 4,4 litres nettement plus gros, doté d'un turbocompresseur supplémentaire. La présence d'un moteur beaucoup plus gros sous le capot explique en partie la différence de poids entre la M5 et la 550e. Leurs batteries ont presque la même capacité, 18,6 kWh pour la première et 19,4 kWh pour la seconde.

2024 BMW i5 M60

Nous n'essayons pas de nous faire l'avocat du diable ici, mais ce poids à vide de 2 445 kg était en grande partie prévisible. Il est indéniable qu'il est inhabituel qu'une voiture dotée d'un moteur à combustion soit plus lourde que son homologue entièrement électrique. Nous parlons ici de la i5 M60, un véhicule électrique à deux moteurs qui pèse 2 380 kg. Oui, la nouvelle M5 pèse 65 kg de plus que le modèle électrique M Performance.

Pourtant, la i5 M60 dispose d'une batterie beaucoup plus importante, de 81,2 kWh contre seulement 18,6 kWh pour la M5. La répartition du poids est également importante, car elle influe sur le plaisir de conduire. BMW indique 50,1 % à l'avant et 49,9 % à l'arrière pour la voiture électrique. Pour ce qui est de la M5, il s'agit d'un "50:50 presque parfait", mais nous sommes certains que la voiture est plus lourde à l'avant en raison de son gros V8.

2025 BMW M5 Touring

Si le poids vous préoccupe, la situation va encore s'aggraver. La nouvelle M5 Touring arrive bientôt, et elle sera encore plus lourde puisque les breaks ont tendance à être légèrement plus gros que les berlines sur lesquelles ils sont basés.

BMW M aurait-elle pu emprunter une autre voie ? Difficile à dire. L'idéal aurait été de conserver le V8 pur sans ajouter les éléments hybrides rechargeables. Le patron de BMW M, Frank van Meel, a déclaré à Top Gear que la configuration PHEV ajoutait environ 400 kg de poids. Quant à savoir pourquoi la nouvelle M5 devait être électrifiée, la marque de luxe allemande n'a pas encore fourni d'explication.

Un scénario plausible est que sans l'option hybride rechargeable, BMW aurait eu du mal à respecter les réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions, en particulier en Europe. En outre, l'augmentation des émissions s'accompagne généralement d'une augmentation des taxes que le propriétaire doit payer. C'est pourquoi la nouvelle M5 est en fait moins chère qu'une M3 en Irlande, puisqu'elle est équipée d'un groupe motopropulseur moins polluant. Enfin, en théorie.

La réduction de la taille a été exclue parce qu'un six cylindres en ligne aurait rendu la partie avant trop longue, selon le patron de la division M. En outre, la nouvelle M5 avait besoin d'une boîte de vitesses différente de celle de la M3 à six cylindres, car elle devait faire face à l'immense couple de 1000 Nm du V8 électrifié.

La M5 est la seule Série 5 de cette génération à disposer de huit cylindres, l'ancienne M550i ayant disparu. L'électrification était peut-être un mal nécessaire...