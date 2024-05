La BMW M3 est considérée à juste titre comme l'un des modèles sportifs les plus convoités de son segment. Depuis sa présentation, le modèle break Touring, a touché le cœur de nombreux passionnés. De plus, la M3 profite de la controverse autour de la Mercedes-AMG C 63. Parallèlement à la Série 3 normale, BMW a soumis son modèle à succès à un rafraîchissement en douceur, mais tout à fait pertinent.

Moteur

Pour un modèle M, la puissance est bien sûr toujours au premier plan. BMW a donc décidé d'améliorer la M3 et d'offrir 20 ch supplémentaires aux modèles à transmission intégrale. Avec 530 ch, tous les souhaits devraient être exaucés, mais nous ne pouvons pas imaginer que quelqu'un ait eu à se plaindre d'un manque de puissance auparavant. La version à propulsion de la M3 Competition doit se contenter de 510 ch "seulement".

Alors que la nouvelle berline à transmission intégrale accélère de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, le modèle Touring correspondant, malgré son poids à vide plus élevé, n'a besoin que de 3,6 secondes, soit à peine plus. Lors du sprint départ arrêté à 200 km/h, l'augmentation de la puissance des deux modèles à transmission intégrale se traduit par une amélioration de 0,5 seconde pour chacun d'entre eux. La berline passe le cap en 11,8 secondes, le Touring en 12,4 secondes.

Extérieur

BMW n'a pas changé grand-chose au design, la calandre reste inchangée. Ce qui est nouveau, ce sont les phares redessinés qui réunissent les feux de croisement et les feux de route dans un module commun. Deux unités LED verticales, légèrement en forme de flèche, servent à la fois de feux de position, de feux diurnes et de clignotants. Ici, l'ancienne M3 et le modèle remanié en comparaison direct, à gauche l'ancien modèle :

Des phares adaptatifs à LED avec des feux de route Matrix antiéblouissants, dont les fonctions comprennent l'éclairage de virage et l'éclairage en ville, sont disponibles en option. Des inserts bleus à l'intérieur des phares indiquent la technologie d'éclairage particulière.

Intérieur

Des nouveautés discrètes attendent également l'intérieur. Ainsi, le conducteur de la M3 pourra manipuler un volant sport redessiné, doté pour la première fois d'une couronne aplatie. Un volant M Alcantara au design identique et doté des fonctions correspondantes est également disponible en option pour la première fois. Une fonction de chauffage est également proposée en option pour les deux versions du volant.

L'éclairage d'ambiance de série comprend désormais, outre les espaces pour les pieds, le compartiment de rangement à l'avant de la console centrale et les ouvertures de porte, un éclairage de contour intégré dans le cache des diffuseurs d'air centraux. Différents inserts intérieurs et une surface Sensatec affinée du tableau de bord complètent les modifications.

Infodivertissement

La nouvelle édition de la BMW M3 Berline et de la BMW M3 Touring s'accompagne de la dernière génération de l'iDrive basée sur le BMW Operating System 8.5. Le réseau d'affichage entièrement numérique, qui se compose d'un écran Display de 12,3 pouces et d'un Control Display de 14,9 pouces, présente désormais des affichages spécifiques M.

BMW M3 Limousine (2024)

Avec le BMW Curved Display haute résolution incliné vers le conducteur et le BMW Personal Assistant perfectionné, l'interaction entre le conducteur et la voiture est systématiquement conçue pour une commande par fonction tactile et langage naturel.

En d'autres termes, le développement de la commande numérique s'accompagne d'une nouvelle réduction du nombre de boutons et de commandes dans le cockpit. Chacun peut décider s'il s'agit d'une avancée ou d'une régression en matière d'utilisation. Mais pas de panique : le bouton rotatif/poussoir classique est (encore) présent !

Date de lancement et prix

La BMW M3 restylée sera commercialisée en juillet 2024, les prix commencent en Allemagne à 94.200 euros pour la M3 Berline, 100.400 euros sont demandés pour la Competition Berline. Avec la transmission intégrale xDrive, il faudra débourser 105 300 euros, tandis que la Touring, uniquement disponible en version Competition M xDrive, est cotée à 106 300 euros.