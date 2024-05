Normalement, les constructeurs automobiles demandent au marketing et à leurs clients quels modèles sont actuellement populaires ou seront bien accueillis à l'avenir. Mais il y a des exceptions pour presque toutes les marques : des idées insolites, à la limite de la folie, imaginées par des esprits créatifs, mais qui ne figurent pas dans la série. Et voici venu, le BMW X5 Le Mans !

Galerie: BMW X5 Le Mans (2000)

3 Photos

Nous avons désormais pu admirer ce SUV assez fou dans le cadre du Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024 à la Villa Erba, également située au bord du lac de Côme. Le véhicule y a été présenté 25 ans après la première du BMW X5 Le Mans. Malheureusement, il fut garé un peu maladroitement sous les arbres, mais cela n'a rien enlevé à la fascination qu'il procure.

Pas qu'un simple SUV

Même s'il semble que tous les constructeurs de luxe lancent aujourd'hui un SUV aux performances exorbitantes qui osent courir sur la Nordschleife du Nürburgring, ce X5 inspire la folie. Le nom vient de la voiture de course LMR, à moteur V12, avec laquelle BMW a remporté la course de 24 heures en 1999. Son moteur a été augmenté de 580 à 700 ch pour être utilisé dans le tout nouveau X5 (E53).

Entre-temps, les 2 130 kilogrammes devaient également être déplacés de manière dynamique. Pour cette tâche, nul autre que Hans-Joachim Stuck (un pilote allemand) n'a saisi le levier de la boîte de vitesses manuelle à six rapports. En juin 2001, il a poussé le X5 Le Mans jusqu'à 311 km/h, pour atteindre un temps de 7'49"92 minutes sur la Nordschleife. Mais malgré toutes ses capacités, BMW a décidé de ne pas produire le SUV en série. Il existe désormais un X5 M comme successeur spirituel, qui produit actuellement jusqu'à 625 ch à partir d'un V8 biturbo.

L'un des derniers de son temps ?

Les SUV à douze cylindres sont restés et restent l'exception : dès les années 1980, Lamborghini avait construit le très tout-terrain LM002 avec un V12 de 455 ch de la Countach, et Audi a proposé le Q7 V12 TDI de 500 ch de 2008 à 2012.

Il convient également de mentionner le Mercedes-AMG G 65 et le Bentley Bentayga W12 Speed, qui dispose de 635 ch. Rolls-Royce propose le Cullinan avec jusqu'à 600 ch tandis que Porsche injecte jusqu'à 739 ch dans le Cayenne Turbo E-Hybrid. Et n'oublions Le Lamborghini Urus Performante qui développe 666 ch.

Galerie: BMW XM Label Red (2023)

38 Photos

Le SUV le plus puissant actuellement disponible chez BMW est le controversé XM Label Red (voir ci-dessus). Avec son hybride rechargeable, il est encore plus puissant que le X5 Le Mans et développe 748 ch. Le moteur thermique lui-même est un V8 qui développe "seulement" 585 ch...