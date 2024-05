Dans la gamme BMW i4, une nouvelle version à propulsion purement électrique célèbre sa première mondiale, tandis que la Série 4 Gran Coupé équipée de tous les moteurs à combustion interne recevra de série la transmission automatique Steptronic à huit rapports.

Côté design, la calandre a été légèrement redessinée avec une surface semi-fermée. Sa couleur chromé mat est de série et, parmi les options, elle peut être dotée d'une teinte noire brillante.

Des voitures pratiques et suréquipées

Parmi les options supplémentaires, on trouve des phares avant adaptatifs à LED avec fonction matricielle de feux de route anti-éblouissement et des feux arrière exclusifs BMW Laserlight conçus dans le style de la BMW M4 CSL. La personnalisation de la voiture est plus complète que jamais grâce aux nouvelles roues BMW M de 19 pouces et BMW Individual de 20 pouces à doubles rayons.

Grâce à la numérisation complète, il y a beaucoup moins de boutons et de commandes sur le tableau de bord. La ventilation, la climatisation et le chauffage des sièges et du volant disponibles en option peuvent être contrôlés via l'écran central, avec commande vocale et, dans le cas de la ventilation, via de nouveaux panneaux de commande situés sur les grilles.

Le concept de carrosserie du coupé quatre portes garantit un équilibre cohérent entre praticité, convivialité au quotidien et capacité à long terme, avec des transmissions purement électriques et conventionnelles. Les voitures sont dotées de cinq sièges et d'un grand hayon tandis que le volume du coffre (qui est de 470 litres par défaut) peut être étendu à 1 290 litres dans les deux cas.

Une pluie de variantes

La BMW i4 entièrement électrique est désormais disponible en quatre versions. La nouveauté de la gamme est la BMW i4 xDrive40, qui débarque avec une transmission intégrale électrique, une puissance maximale du système de 295 kW / 401 ch et une autonomie purement électrique de 444 à 548 kilomètres (WLTP) sur une seule charge. La gamme comprend également le modèle supérieur "BMW i4 M50 xDrive", ainsi que les BMW i4 eDrive40 et BMW i4 eDrive35.

L'unité de charge combinée de la BMW i4 permet de recharger un véhicule en courant alternatif avec une capacité de charge maximale de 11 kW, mais la batterie haute tension du modèle peut également être chargée avec une ultracharge en courant continu d'une capacité allant jusqu'à 205 kW (180 kW pour la BMW i4 eDrive35). Cette i4 peut également être équipée de la fonction Plug & Charge, qui offre des solutions pratiques de recharge du véhicule lors de longs trajets.

La nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé est disponible avec plusieurs motorisations. La gamme comprend également le moteur essence six cylindres en ligne de la BMW M440i xDrive Gran Coupé d'une puissance maximale de 275 kW / 374 ch, ainsi que deux moteurs essence quatre cylindres, un six cylindres en ligne diesel et un quatre cylindres diesel.

L'efficacité des ressources du six cylindres et du moteur diesel à quatre cylindres est renforcée par la technologie hybride légère fonctionnant avec un démarreur-générateur d'une capacité de 48 volts. Chaque moteur est relié à une transmission automatique Steptronic à huit rapports dans le cadre de l'équipement standard. La puissance de celui-ci est transmise à la route par la propulsion arrière classique ou par la transmission intégrale intelligente BMW xDrive, selon la version du modèle.

Chaque exemplaire est produite dans l'usine du groupe BMW à Munich. Les marchés de vente les plus importants pour les deux modèles sont les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Chine.