Les Art Cars ont une longue tradition chez BMW. Depuis près de 50 ans, le constructeur munichois fait appel à des artistes de renom pour décorer ses voitures de course à l'occasion d'événements phares sélectionnés. Cette année, l'artiste new-yorkaise de renommée internationale Julie Mehretu a pu transformer la #20 BMW M Hybrid V8, qui prendra le départ des 24 Heures du Mans (FRA) les 15 et 16 juin prochains, en une « peinture performative » sur la base d'une de ses œuvres d'art.

Inspirée par sa peinture monumentale « Everywhen », elle a transposé le motif pictural bidimensionnel en une représentation tridimensionnelle destinée à capturer le dynamisme et le mouvement. La forme visuelle abstraite de l'Art Car est née de la superposition de photographies modifiées numériquement avec des trames de points, des voiles de couleur néon et des marquages noirs caractéristiques. Cette Art Car au design élaboré ne doit pas seulement être une œuvre d'art, mais aussi un symbole de la fusion de la technologie, du design et du sport automobile.

Galerie: Première mondiale : BMW présente sa nouvelle Art Car pour Le Mans

17 Photos

« Les BMW Art Cars sont des éléments essentiels de notre engagement culturel mondial. Depuis près de 50 ans, nous coopérons avec des artistes qui sont aussi fascinés par la mobilité et le design que par la technologie et le sport automobile. L'art de Julie Mehretu sur une voiture de course est une contribution extraordinairement forte dans la série de nos BMW Art Cars ».

Oliver Zipse, président du directoire de BMW AG

Après sa présentation à Paris, cette voiture exceptionnelle sera exposée au lac de Côme avec les BMW Art Cars d'Alexander Calder (1975), Frank Stella (1976), Roy Lichtenstein (1977), Andy Warhol (1979), Jenny Holzer (1999) et Jeff Koons (2010).

Les pilotes d'usine BMW M, Sheldon van der Linde (RSA), Robin Frijns (NED) et René Rast (GER), se rendront directement aux 24h du Mans, où la 20e BMW Art Car prendra le départ le 15 juin à 16 heures sur le Circuit de la Sarthe, où ils tenteront de remporter la prestigieuse course mancelle.