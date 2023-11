Le septuple champion de MotoGP et pilote officiel BMW a été retenu pour piloter l'une des deux M4 GT3 de l'écurie belge WRT. Cette dernière a été confirmée comme représentante du constructeur allemand dans la nouvelle catégorie lors de la publication des inscriptions au WEC 2024.

Le pilote de 44 ans passe au WEC après deux saisons complètes avec WRT dans le GT World Challenge Europe en 2022-23, d'abord au volant d'une Audi R8 LMS GT3 Evo, puis de la M4. Rossi n'a jamais caché son désir de courir en WEC et sa manche principale, les 24 Heures du Mans. Il a d'ailleurs participé à la course de soutien Road to Le Mans en juin dernier.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de participer au WEC", a déclaré l'ancien pilote de MotoGP. "C'est la prochaine étape pour moi de participer à un championnat du monde, pas seulement en Europe, mais aussi de courir à nouveau dans le monde entier. Je suis déjà familiarisé avec la voiture après cette saison, mais le format avec trois pilotes de trois catégories de performance différentes sera nouveau pour moi. Dans l'ensemble, je pense que nous serons très bien positionnés."

Son entrée dans le WEC WRT a été facilitée par sa rétrogradation du statut d'or à celui d'argent dans le système de catégorisation des pilotes de la FIA. La classe LMGT3, comme la classe GTE Am qu'elle a remplacée, n'autorise qu'un seul pilote professionnel, un pilote classé Platinum ou Gold.

Rossi favori du public lors des 24 Heures du Mans 2024 ?

"Valentino Rossi a fait une entrée remarquée au Mans cette saison, en s'imposant immédiatement au volant de la BMW M4 GT3. Dans l'ensemble, sa première saison en tant que pilote BMW a été très impressionnante. Je suis convaincu qu'il jouera un rôle important et qu'il sera l'un des favoris du public en WEC", a déclaré Andreas Roos, Directeur de BMW M Motorsport.

Au moins un pilote de bronze est obligatoire et le troisième pilote est généralement un pilote Silver. Rossi et son coéquipier classé bronze seront probablement rejoints par un pilote d'usine BMW dans la WRT BMW. Le pilote BMW de longue date Augusto Farfus, qui est classé Platinium, est le seul pilote désigné dans la voiture sœur.

BMW est l'un des neuf constructeurs, chacun avec deux voitures, qui seront représentés en LMGT3 en WEC l'année prochaine. Elle sera rejointe par Ferrari, Porsche, Chevrolet, Aston Martin, Lamborghini, Ford, McLaren et Lexus.