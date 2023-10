Jusqu'à présent, nous ne l'avons vue que dans quelques photos espions, dans ses versions thermique et électrique. Aujourd'hui, BMW montre le premier teaser officiel de la nouvelle Série 5 Touring, donnant également les premières informations sur la future génération de la voiture familiale bavaroise.

La nouvelle Série 5 Touring sera dévoilée au printemps 2024 et sera également proposée dans une variante super électrique de 601 ch.

Jusqu'à 750 ch

BMW indique que la Série 5 Touring sera disponible avec les mêmes groupes motopropulseurs que la Série 5 Berline. Cela signifie que la liste de prix comprendra une version hybride légère à essence 520i sDrive à propulsion arrière de 184 ch et la version hybride légère diesel 520d sDrive et xDrive de 197 ch. La BMW i5 Touring, quant à elle, sera disponible dans les variantes eDrive40 de 340 ch et M60 de 601 ch.

BMW M5 Touring, les nouvelles photos d'espionnage au Nürburgring

Aucun chiffre d'autonomie n'a encore été communiqué, mais il ne devrait pas être très éloigné du maximum de 582 km atteint par la berline eDrive40.

Plus tard, la gamme sera complétée par des modèles hybrides rechargeables, dont la M5 qui, selon les premières rumeurs, devrait développer environ 750 ch.

Équipements confirmés

Pour le reste, l'équipement de la Série 5 Touring devrait être sensiblement identique à celui de la berline, à commencer par l'intérieur. La voiture familiale de BMW devrait également être équipée de l'écran incurvé BMW, composé d'un combiné d'instruments de 12,3 pouces pour les informations de conduite et d'un écran de 14,9 pouces pour l'infodivertissement.

BMW i5, l'habitacle

De nombreuses personnalisations sont possibles pour l'intérieur, avec de nombreuses selleries en cuir "vegan" et les innombrables options BMW Individual.

La nouvelle Série 5 Touring devrait également confirmer la présence de roues arrières directrices et de systèmes d'aide à la conduite avancés, comme le changement de voie actif avec assistance au regard. En pratique, une fois ce mode activé, pour changer de voie sur l'autoroute, il suffit de regarder à gauche ou à droite et la voiture, une fois les conditions de sécurité vérifiées, effectue la manœuvre.