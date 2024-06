Alpina propose un gain de puissance pour les acheteurs de BMW qui souhaitent un ensemble plus sophistiqué avec des performances de type M. Les Alpina B3 et B4 ont désormais des versions GT qui, entre autres, ajoutent 34 chevaux au six cylindres en ligne biturbo, déjà bien assez puissant. Vous obtenez maintenant 529 chevaux, 729 Nm de couple et surtout un conflit interne pour décider entre ces modèles ou les versions M Competion.

Si vous préférez vos BMW rapides à toit long, la réponse pourrait être Alpina. La B3 GT est disponible en version berline ou familiale, et comme elle est basée sur la Série 3, vous obtenez la calandre plus petite à l'avant. Avec 529 ch, les deux versions correspondent parfaitement aux modèles M3 Competition. Si vous préférez la grosse calandre, la B4 GT apporte la même puissance en format Gran Coupé.

Alpina affirme que l'augmentation de puissance provient d'une cartographie moteur révisée. Avec la puissance de compétition sous le capot, la berline B3 GT peut passer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, une légère par rapport au modèle standard, de quoi être bien utile en Allemagne, non ? Les B3 GT Touring et B4 GT Gran Coupé effectuent le même parcours en 3,5 secondes. La puissance est toujours transmise aux quatre roues via une transmission automatique ZF à huit rapports.

Vraiment différent des autres Alpina ?

Visuellement parlant, vous aurez du mal à distinguer la GT des autres Alpina, mais il y a des différences. En étant pointilleux, vous trouverez un séparateur à l'avant ainsi qu'un diffuseur redessiné à l'arrière. Sa finition est noire pour correspondre aux nouveaux embouts d'échappement. Des nuances de bleu et de vert spécifiques à Alpina sont toujours proposées, mais vous pouvez également choisir parmi une large gamme de couleurs "BMW Individual". Quelle que soit la teinte, l'insigne Alpina est bien visible autour de la voiture et à l'intérieur, vous obtiendrez l'inscription GT.

Les livraisons des B3 et B4 GT débuteront en novembre, mais seront exclusives à l'Europe. Les prix commencent à 101 700 euros pour la berline B3 et à 102 900 euros pour la Touring. La B4 GT Gran Coupé est la plus chère, à partir de 105 100 euros.