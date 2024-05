Mercedes a récemment déclaré son intention de continuer à produire des modèles avec un moteur à combustion, et ce, même après 2030. Il s'agit d'un changement de plan pour la marque allemande (qui avait fixé le passage à l'électrique à la toute fin de la décennie), qui est également le résultat d'une croissance du marché des VE plus lente que celle prévue par de nombreux constructeurs.

Mais la firme de Stuttgart reste déterminée à investir massivement dans l'électrique, à commencer par la Classe C à batterie, qui sera l'un des modèles clés de la stratégie de la marque. Prévue pour 2025, voici à quoi elle pourrait ressembler.

Les premières informations

Les premiers prototypes de la Classe C électrique ont été repérés dès 2023, avec un camouflage important et des autocollants sur toute la carrosserie. Lors de l'élaboration de notre rendu, nous avons pris en compte ses formes de ses détails, en essayant de faire écho au design des modèles les plus récents de la société.

Mercedes Classe C elettrica (2025), il render di Motor1.com

Dans l'ensemble, la Classe C électrique ne devrait pas dépasser les 4,75 m actuels du modèle thermique, mais sa silhouette pourrait être plus aérodynamique afin d'améliorer sensiblement l'autonomie et l'efficacité.

À l'avant, nous devrions retrouver la calandre électrique typique de Mercedes en noir brillant, tandis que les phares pourraient avoir un développement plus vertical et ne pas être visuellement intégrés dans la calandre comme sur les EQE et EQS.

Pour ce qui est de l'intérieur, nous ne disposons pas encore de photos d'espionnage, mais il est possible que Mercedes équipe la voiture d'une instrumentation entièrement nouvelle.

La plateforme et le dilemme du nom

La Classe C électrique devrait être basée sur la plateforme MMA, une architecture conçue pour les modèles électriques, mais également capable d'accueillir des versions à moteur à combustion. Le potentiel des moteurs électriques et de la batterie reste inconnu, mais il est probable que nous verrons des groupes motopropulseurs de nouvelle génération pour défier la BMW i3, la berline bavaroise née sur la nouvelle plateforme Neue Klasse.

Mercedes Classe C elettrica, le prime foto spia

Attention également au nom de cette Mercedes. L'entreprise a, depuis longtemps, déclaré son intention d'abandonner la nomenclature EQ à partir de 2024.

Alors, comment s'appellera la berline allemande qui, pendant la première partie de sa vie, sera flanquée du modèle le plus vendu de la marque avec des moteurs thermiques.