La Mercedes-AMG CLE63 est attendue d'un jour à l'autre. Nous pensions qu'elle serait équipée du même groupe motopropulseur hybride à quatre cylindres de 671 chevaux que la C63, mais ce n'est plus le cas, d'après Autocar. Au lieu de cela, il semble que Mercedes-Benz fasse marche arrière sur le quatre cylindres haute performance en faveur d'un V8.

Citant des "hauts responsables" de Mercedes-Benz, le journaliste rapporte que la CLE63 utilisera le familier V8 biturbo de 4,0 litres avec assistance mild-hybrid, développant jusqu'à 585 ch. Si c'est le cas, elle aura près de 100 chevaux de moins que ce qui était prévu à l'origine. On ne sait pas si un groupe motopropulseur hybride rechargeable est envisagé, mais nous avons vu des prototypes dotés de ports de recharge. Nous en avons également filmé un qui n'émettait pratiquement aucun bruit, ce qui prouve que Mercedes a bel et bien des prototypes électrifiés sur le marché. Et il est probable qu'ils disposent de la configuration à quatre cylindres mentionnée plus haut.

Le passage à un V8 pourrait donc être une décision de développement tardive en réponse aux critiques du public concernant le quatre cylindres à haut rendement. C'est ce qu'affirme Autocar, qui cite le ralentissement des ventes de la Classe C en Europe. Aux États-Unis, les ventes de la Classe C sont en légère baisse jusqu'au premier trimestre 2024, avec un recul de 3 % par rapport à l'année dernière.

En résumé, Mercedes a été critiquée pour l'abandon du V8 dans la C63, mais il n'y a pas de données sur les ventes pour savoir si les acheteurs ne veulent vraiment pas du quatre cylindres hybride. Nous avons contacté Mercedes pour obtenir plus d'informations et une confirmation de la rumeur, mais le constructeur s'est refusé à tout commentaire.

Si Autocar dit vrai, la CLE63 se classera facilement au-dessus de la CLE53 et de son six cylindres en ligne biturbo de 443 chevaux. En revanche, elle sera bien loin de la C63 en termes de puissance. La réponse à cette question devrait intervenir plus tard dans l'année, lorsque la CLE63 fera officiellement ses débuts.