Mercedes-Benz est en train de réduire sa gamme. Le constructeur devrait lancer la nouvelle Classe CLE pour remplacer les modèles Classe C et Classe E coupé. Depuis plus d'un an, nos photographes ont capturé le modèle à deux portes en version coupé et cabriolet lors de tests, et nous devrions approcher de son lancement officiel si l'on en croit les nouvelles photos.

La voiture présentée dans la galerie ci-dessous est l'AMG CLE63. Bien que Mercedes continue de dissimuler le coupé sous un camouflage intégral, certains signes indiquent qu'il s'agit bien d'une AMG. À l'avant, le camouflage recouvre la calandre Panamericana. À l'arrière, les quatre sorties d'échappement carrées, un design réservé à la marque AMG, sont clairement visibles et percent le diffuseur sportif.

Galerie: Nouvelles photos espion Mercedes-AMG CLE63 Coupé

15 Photos

Nous nous attendons à ce que l'AMG CLE63 emprunte le groupe motopropulseur hybride qui propulse la nouvelle AMG C63 S E Performance. Dans cette voiture, Mercedes a associé son quatre cylindres 2,0 litres turbocompressé de 476 ch à un moteur électrique monté à l'arrière, pour un total de 671 ch.

Mercedes proposera au CLE une large gamme de motorisations, dont une variante AMG CLE53 moins puissante que nos photographes ont déjà aperçue. Le reste de la gamme CLE arborera des boucliers uniques, moins agressifs que ceux des versions AMG. La CLE reposera sur la plate-forme MRA-2 de Mercedes, qui sous-tend la Classe C, ce qui signifie que les deux véhicules partageront les mêmes groupes motopropulseurs.

L'habitacle ne devrait pas s'éloigner de ce que nous avons vu apparaître sur d'autres modèles de Mercedes récents. Des photos ont révélé que l'intérieur comportera un combiné d'instruments numérique derrière un volant multifonction à trois branches.

La nouvelle Classe CLE devrait être présentée dans le courant de l'année. Toutefois, les variantes AMG hautes performances ne seront probablement pas lancées avant le début de l'année 2024, car Mercedes aime échelonner le lancement des versions d'un nouveau modèle. Le constructeur prépare également une version décapotable du nouveau modèle