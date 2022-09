AMG a présenté un prototype de quasi-production de la C63 au début de l'année au Festival of Speed de Goodwood et s'apprête maintenant à dévoiler la berline sportive. En réalité, il y a peu de choses que nous ignorons de la rivale de la BMW M3, même si nous sommes curieux de savoir comment ses spécifications techniques se traduiront en terme de performances. Contrairement à celle qu'elle remplace qui était encore à propulsion, la prochaine génération sera vendue exclusivement avec le système 4Matic.

Pour ce qui est de la motorisation, le V8 fait officiellement partie du passé. Les gens d'Affalterbach ont répété à de nombreuses reprises que la nouvelle C63 adoptera le M139 de 2,0 litres des modèles "45", mais avec plus de puissance et monté longitudinalement. Un moteur électrique monté à l'arrière puisera son jus nécessaire dans une batterie de 6,1 kWh. Et oui, la voiture sera une hybride rechargeable.

La réduction de moitié du nombre de cylindres dérangera sans doute les puristes, mais avec une puissance combinée de 670 ch, le vaisseau amiral de la Classe C devrait être vraiment rapide. Espérons que la présentation inclura également le break C63, un break sportif qui devra se battre avec une nouvelle rivale : la M3 Touring. À titre d'information, les nouvelles voitures M prévues pour 2023 seront également des hybrides rechargeables. Cependant, les Bavarois n'ont pas l'intention de réduire la taille de leurs moteurs à combustion, promettant de rester fidèles au six cylindres en ligne et au V8 jusqu'en 2030 au moins.

L'AMG C63 devrait offrir une autonomie purement électrique grâce à sa configuration PHEV, mais étant donné la petite taille de la batterie, le moteur à combustion ne sera jamais loin derrière. Le poids est un sujet de préoccupation, car même si le moteur à quatre cylindres est beaucoup plus léger que l'ancien V8, tous les éléments liés à l'hybride vont certainement ajouter de la masse et elle pourrait même être considérablement plus lourde que son prédécesseur.

La première mondiale est prévue pour le mercredi 21 septembre 2022. AMG ne lancera pas d'autres C63 Coupé et Cabriolet car les modèles deux portes de la Classe C et de la Classe E fusionneront pour devenir la CLE.