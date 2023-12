Mercedes s'est engagé à passer au tout électrique d'ici 2030 "lorsque les conditions du marché le permettront". Pour y parvenir, il travaille sur des véhicules électriques plus abordables qui seront placés sous les EQE et EQS, ainsi que leurs équivalents SUV. La Classe CLA Concept se transformera en berline zéro émission en 2024 et sera suivie en 2025 par la Classe C électrique.

La réponse de Mercedes à BMW

Aperçue pour la première fois lors d'essais, la réponse tardive de Mercedes à la BMW i4 était entièrement camouflée pour cacher ce qui semble être la carrosserie de série. Cependant, il ne s'agit certainement pas des phares et des feux arrière définitifs. De plus, nous pensons que les poignées de porte qui dépassent de la carrosserie sont fausses. La logique veut que les poignées de la Classe C EV soient alignées avec la carrosserie afin d'obtenir un profil lisse et d'augmenter l'autonomie.

Il est intéressant de noter que la nouvelle Mercedes ne semble pas beaucoup plus grande que les prototypes de la CLA électrique aperçus lors des essais de ces derniers mois. Les deux modèles devraient reposer sur des plateformes différentes. Le premier utilisera une architecture dédiée aux véhicules électriques (connue sous le nom de MB.EA), tandis que le second reposera sur une plateforme qui supporte également les moteurs à combustion (connue sous le nom de MMA).

Moins imposante que les EQE et EQS

Bien que la berline électrique Classe C soit entièrement camouflée, il est déjà évident qu'elle n'aura pas l'air aussi imposante que les grandes EQE et EQS. Elle semble avoir un design plus affûté et est susceptible d'incorporer certains des artifices aérodynamiques que nous avons vus sur le concept-car Vision EQXX. Il sera intéressant de savoir s'il s'agit d'un coffre traditionnel ou d'un hayon plus pratique comme celui de la BMW i4.

Lorsque la Classe C EV sera commercialisée, elle devra faire face à une autre berline électrique de luxe en provenance de Bavière. La plateforme Neue Klasse, qui fera ses débuts en 2025, sera à la base de la nouvelle BMW i3 (nom non confirmé) et de l'iX3 de nouvelle génération, qui sera confrontée au futur crossover EQC.

Si l'on s'en tient à la nomenclature actuelle, il serait logique que cette berline électrique porte le nom d'EQC, tandis que son équivalent surélevé serait rebaptisé SUV EQC. Toutefois, selon les rumeurs, Mercedes prévoit un retrait progressif de la marque "EQ" à partir de 2024. Le premier véhicule électrique portant un nouveau nom devrait être la Classe G électrique.