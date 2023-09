Même si nous ne sommes qu'au début du mois de septembre, la nouvelle BMW X3 prévue pour être vendue d’ici 2024/2025 poursuis ses phases de tests. Les photographes sont tombés sur deux prototypes, moins camouflés que lors des rencontres précédentes, avec leur carrosserie de production.

D'emblée, il faut mentionner que les deux véhicules d'essai étaient équipés de moteurs à combustion puisque le futur iX3 aura un look sensiblement différent. Il sera en effet conçu sur la même base que le concept Neue Klasse. Le crossover électrique actuel a essentiellement le même design que le X3 à propulsion conventionnelle en partageant la plateforme CLAR mais cela changera en 2025 avec la nouvelle architecture électrique dédiée.

Des deux prototypes, c'est celui dont la plaque d'immatriculation se termine par "4072" qui a retenu notre attention puisqu'il possède des roues bicolores plus grandes et des étriers de frein rouges. Aucun d’entre eux n’avait d’embouts d’échappement visibles, ce qui suggère qu’il s’agissait de niveaux de finition inférieurs, peut-être sans le pack M Sport. La version M Performance, potentiellement appelée X3 M50i, a déjà été repérée avec un système à quatre ports d’échappement.

Plus grand et plus efficace

Bien que les dernières BMW aient été controversées (c'est le moins qu'on puisse dire), le nouveau X3 (nom de code G45) semble normal dans le sens où il n'a pas de calandre surdimensionnée ni de phares divisés. À travers le camouflage, à l'avant, on trouve des feux qui semblent être dans la même veine que les plus grands X5 et X6. À l'arrière, le motif "X", aperçu lors du lancement du dernier X5, a été réinterprété pour le X3 de nouvelle génération.

Il y a encore quelques couches de camouflage sur ces prototypes mais il est évident que le nouveau X3 est le prochain modèle BMW à disposer de poignées de porte affleurantes pour une meilleure circulation de l'air et une efficacité accrue. Une légère augmentation de taille semble logique étant donné que le X1 est bien plus grand qu’auparavant.

Des motorisations essence, diesel et hybrides rechargeables sont prévues, et la rumeur court qu'un X3 M à part entière aurait déjà reçu le nom de code "G97", mais rien n'est officiel. La production du X3 standard devrait débuter en août 2024, soit environ un an avant l'iX3 basée sur la Neue Klasse.