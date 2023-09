Oliver Zipse, PDG de BMW Group, est optimiste, répondant aux sollicitations de Hildegard Müller, présidente de la VDA (l'association des constructeurs allemands) lors de la conférence d'ouverture du salon de l'automobile de Munich (IAA 2023).

Accepter la concurrence pour progresser

La concurrence chinoise ? "Je ne suis pas surpris que la Chine, le plus grand marché automobile du monde, connaisse une croissance aussi importante et rapide dans l'industrie. Mais nous sommes très compétitifs, nous en avons la preuve tous les jours."

"Nous devons accepter la concurrence et apprendre les uns des autres", a poursuivi M. Zipse, soulignant que dans "tant de domaines", l'industrie européenne, et l'industrie allemande en particulier, "sont extrêmement compétitives : pensez à la complexité de la voiture-produit, à l'intégration des systèmes, à la conduite autonome".

Renforcer le système, ne pas l'affaiblir

En ce qui concerne les conditions nécessaires pour que l'industrie allemande conserve sa position de leader, M. Zipse a souligné :

Notre industrie est très complexe. Savoir la gérer est la force de l'industrie automobile allemande. Je pense que nous devons tout faire pour soutenir cette industrie complexe : par exemple, un grand pas en avant dans la numérisation des processus administratifs ou des prix de l'énergie compétitifs, ou même une incitation à travailler plus dur parce qu'une nouvelle ère dans l'industrie automobile et une nouvelle ère dans la compétitivité de l'industrie a commencé, comme nous le voyons ces jours-ci.

Le point central, pour Zipse, est l'électromobilité (qui pour le constructeur bavarois signifie aussi l'hydrogène avec la BMW i X5 Hydrogen), avec pour objectif de réduire l'empreinte carbone vers zéro. Un objectif qui peut être atteint principalement grâce à "une approche large de la technologie".

La Neue Klasse a été très appréciée

Dans son discours, le PDG de BMW a donné un aperçu de la présence de la société bavaroise au salon de l'automobile de Munich, qui a commencé il y a 100 ans avec une moto, et qui voit aujourd'hui la Neue Klasse présentée samedi et qui, selon Zipse, a reçu un accueil "très positif" de la part des médias. Rappelons que la Neue Klasse se distingue des modèles contemporains de la marque bavaroise par son style épuré et son approche résolument minimaliste.