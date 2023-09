Que les amateurs de logos se réjouissent ! Mercedes a trouvé le moyen de placer plus d'étoiles dans ses voitures en insérant son célèbre logo dans les phares. On l'avait vu venir puisque le Concept CLA présenté au début du mois à l'IAA 2023 de Munich avait le logo incrusté dans ses feux avant. Une nouvelle vidéo espion filmée dans les rues d'Allemagne montre un prototype CLA de deuxième génération et confirme que le modèle de production ultérieur conservera ce look.

Des étoiles plein les feux

La Mercedes CLA 2025 ne sera pas le premier modèle à avoir des étoiles à l'intérieur de ses feux puisque la nouvelle Classe E a le logo comme partie intégrante des feux arrière. En fait, la berline et le break ont tous deux pas moins de quatre étoiles LED, juste pour que tout le monde sache qui fabrique la voiture. Ironiquement, Mercedes a retiré les badges à l'avant et à l'arrière, ainsi que sur les roues, comme le font d'autres constructeurs automobiles lorsqu'ils testent leurs futurs produits.

Photos espion de la nouvelle Mercedes CLA

40 Photos

En tête de la gamme compacte actualisée et simplifiée de la marque, la CLA sera un tout nouveau véhicule grâce à l'adoption de l'Architecture Modulaire Mercedes (MMA). Elle sera rejointe par deux crossovers et un break: GLA, GLB et CLA Shooting Brake. On ne sait pas encore ce qu'il adviendra de la Classe A à hayon, de la berline Classe A et du monospace Classe B, car certains d'entre eux (sinon tous) pourraient être abandonnés à long terme.

Un prototype proche du concept dévoilé

Le prototype que nous avons sous les yeux semble avoir tous les panneaux de carrosserie de série en place, ce qui suggère que la CLA 2025 ne s'éloignera pas trop du concept homonyme récemment dévoilé. Des versions ICE et EV sont prévues, la plateforme MMA mentionnée plus haut étant principalement développée pour le modèle purement électrique, au détriment des versions à essence. L'architecture semble prometteuse car elle permet une recharge de 250 kW, des moteurs doubles, une recharge bidirectionnelle et un nouveau système d'infodivertissement développé en interne.

Le Concept CLA promettait une autonomie de 290 kilomètres en cycle WLTP, il faut donc espérer que la voiture de série égalera ce chiffre ou s'en approchera au moins. La berline élancée, avec son architecture électrique de 800 volts, avait une capacité de batterie utilisable d'environ 89,6 kWh et une consommation d'énergie de 3,2 kilomètres par kWh. Mercedes a présenté le concept comme une voiture à propulsion arrière avec un moteur monté à l'arrière, mais la plateforme peut accueillir une traction intégrale grâce à un moteur avant.

Les ventes de la nouvelle Mercedes CLA devraient débuter avant la fin de l'année 2024.