Pour ceux qui préfèrent un peu moins d'utilité dans leur véhicule utilitaire sport, Mercedes-Benz est là pour répondre à leur appel. Les jumeaux GLC modifiés par AMG, à savoir le GLC43 et le GLC63 S E Performance en version coupé à toit incliné, font leur apparition pour votre plus grand plaisir visuel.

Commençons par le commencement. Sous les carrosseries plus élégantes, vous trouverez le même train roulant que les SUV GLC AMG standard qui ont été présentés en juillet dernier. Pour le GLC63 S E Performance, cela signifie que le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développe 469 chevaux à lui seul, et que 201 chevaux sont fournis par le moteur électrique, pour une puissance combinée de 671 chevaux et un couple de 1000 Nm. Il convient toutefois de noter que la puissance maximale n'est disponible que pendant 10 secondes.

Le GLC43 propose également une version hybride, bien qu'elle soit beaucoup plus légère. Mercedes-Benz a installé le même moteur quatre cylindres turbocompressé sous le capot, mais avec un réglage à 416 ch et un petit moteur qui fournit une augmentation temporaire de 13 ch lorsque c'est nécessaire. Les deux modèles transmettent la puissance aux quatre roues par l'intermédiaire de la boîte de vitesses AMG Speedshift à neuf rapports, et tous deux sont dotés d'une direction par essieu arrière et de la suspension AMG Ride Control, qui fait partie de l'équipement de série.

L'abandon d'une partie du toit du SUV au profit de la silhouette sportive du Coupé ne modifie en rien les performances des deux modèles. Mercedes-AMG indique que le GLC43 atteint 100 km/h en 4,7 secondes, avec une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h. Le GLC63 S E Performance atteint la même vitesse en 3,4 secondes, et son limiteur de vitesse n'intervient qu'à 275 km/h. Les options de suspension sont les mêmes, les freins performants sont les mêmes, et l'aménagement intérieur avec le système MBUX familier est le même.

Ce qui diffère, c'est l'espace intérieur. Pour le GLC63 S E Performance, vous trouverez 3,9 m3 d'espace de chargement avec les sièges arrière en place, ou 13,3 m3 lorsqu'ils sont rabattus. Le GLC43 offre un peu plus d'espace, avec respectivement 5,4 et 14,9 m3. Cela représente une perte d'environ deux pieds cubes avec les sièges en place et sept pieds cubes avec les sièges rabattus par rapport aux versions SUV, mais c'est le prix à payer pour le style.

En parlant de prix, Mercedes n'est pas prête à communiquer le prix de ses nouveaux coupés-SUV. Nous ne savons pas non plus quand ils seront commercialisés. Nous pouvons toutefois vous dire que Mercedes-AMG indique que le GLC43 sera commercialisé en 2024, tandis que le GLC63 S E Performance le sera en 2025.