- Donostia-San Sebastian, Espagne

Mercedes-Benz est probablement plus connue pour ses berlines de luxe et son légendaire Classe G. Toutefois, le constructeur persiste à vouloir proposer un coupé à quatre places dans son catalogue. En fait, jusqu'en 2021, chacun des principaux modèles du constructeur était disponible en version deux portes : les Classe S et Classe E à toit rigide sans montant, ainsi que la Classe C compacte.

Mais le coupé Classe S a disparu et les deux plus petits modèles seront bientôt remplacés par un seul produit nominalement unifié : la Classe CLE de Mercedes-Benz prévue pour 2024. La marque explique que la CLE est née du retour d'expérience des clients : Les propriétaires de coupés Classe C ont demandé plus d'espace pour le chargement et les passagers, tandis que les propriétaires de Classe E voulaient une expérience de conduite plus sportive.

Au vu des caractéristiques techniques, il n'est pas certain qu'il atteigne les objectifs fixés par Mercedes. Le nouveau coupé est plus grand à l'extérieur, mais plus petit à l'intérieur que la Classe E sortante. Et ces dimensions généreuses pourraient rendre l'expérience moins agile que celle de l'ancienne Classe C, en particulier sur les routes étroites.

Statistiques rapides 2024 Mercedes-Benz CLE450 Moteur 3.0 litres I6 turbocompressé Puissance 375 chevaux Transmission Automatique à 9 vitesses 0 à 100 km/h 4.3 secondes (est.) Vitesse maximum 210 km/h Date de mise en vente Début 2024

Beauté basque

Notre scepticisme s'est étendu à l'esthétique, du moins jusqu'à ce que nous l'ayons vue de plus près. Sur les photos, la longueur importante de la face avant et l'effilement agressif des vitres nous ont quelque peu laissés sceptiques, car elles n'ont rien à voir avec l'élégance discrète de la précédente Classe E. En revanche, les montants attrayants de cette dernière ne sont pas du tout à la hauteur. De plus, le design séduisant de cette voiture, avec son toit sans montant, a disparu, la CLE étant dotée d'un pilier B fixe et d'une vitre de custode. Mercedes explique qu'offrir l'expérience de l'air libre du dernier coupé E dans le design fastback de la CLE aurait nécessité de lourds et coûteux renforts pour répondre aux objectifs de sécurité et de rigidité.

Cependant, vu de l'extérieur et sur les routes de la région basque de l'Espagne, la CLE est plus attrayante. À l'avant, le motif de la calandre en nez de requin du roadster SL est utilisé à bon escient, et les aérations latérales du pare-chocs sont beaucoup moins complexes que sur les coupés C43 et E450 sortants. Le design du capot est aussi agréable ici que sur le GLC, reliant le CLE à des voitures légendaires telles que la 300SL Gullwing et le coupé AMG GT contemporain.

La carrosserie fluide comporte quelques lignes de plis agréables, comme les intéressantes lignes de fuite des passages de roue avant et arrière, ainsi qu'un relief le long des portières, qui captent la lumière et créent des ombres pour renforcer l'attrait visuel. La hauteur de caisse et le coffre tronqué donnent au coupé une forme bicorps qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais sa largeur arrière et le diffuseur donnent à la voiture une allure robuste.

Le design de l'habitacle semble tout droit inspiré de la Classe C berline, avec un tableau de bord en forme d'aile qui s'écarte de la console centrale orientée vers le conducteur. Au sommet du tableau de bord se trouvent trois prises d'air, deux autres se trouvant près de la base de chaque montant A, avec un design de prise d'air en œil de bœuf qui égaye un peu les choses. Les matériaux utilisés dans l'habitacle sont de qualité, même si, à l'instar des Classe C et GLC, les plastiques durs sont assez nombreux dans l'habitacle, notamment au niveau des poignées de porte.

Un écran d'infodivertissement de 11,9 pouces sort de la console et est associé à un tableau de bord numérique de 12,3 pouces. La CLE est l'une des premières à utiliser le nouveau système d'infodivertissement MBUX du constructeur, qui fonctionne désormais avec le nouveau logiciel d'exploitation de Mercedes-Benz (MB.OS). Cela signifie que des applications tierces - téléconférence Zoom, Angry Birds, Sudoku, TikTok et autres - sont disponibles dans la boutique d'applications de la voiture. Nous avons garé la voiture et avons joué à une partie de Sudoku. Même si nous ne sommes pas sûrs de comprendre l'intérêt à long terme des jeux vidéo et des médias sociaux embarqués, c'est une bonne idée pour les nouveaux propriétaires.

Le confort en plus

Une fois installés dans le siège du conducteur, nous avons apprécié l'habitacle spacieux de la CLE. Comme dans la plupart des produits Mercedes, les sièges avant sont fermes, bien dessinés, bien soutenus. La CLE offre plus d'espace pour les jambes que dans l'ancien coupé de la Classe E, bien que le dégagement pour la tête soit inférieur pour tout le monde, tout comme l'espace pour les jambes à l'arrière.

Contrairement à la Classe C berline à quatre cylindres, la CLE300 d'entrée de gamme propose un quatre cylindres en ligne turbo de 2,0 litres, tandis que le six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres de la CLE450, plus haut de gamme, est un modèle de douceur et de couple, les deux modèles étant équipés de série d'une transmission intégrale. Nous avons passé la plus grande partie de notre temps dans le vaisseau amiral et nous sommes tombés amoureux du six cylindres rectifié de Mercedes. Produisant 375 chevaux, le moteur gagne 13 chevaux par rapport à l'ancien coupé E450.

Appuyer sur la pédale d'accélérateur dans le trafic urbain dense de Donostia s'est fait sans problème grâce au couple impressionnant et doux du six cylindres en ligne, ce qui nous a permis de nous faufiler entre les voitures sans trop choquer notre co-pilote. Mercedes affirme que le CLE450 peut atteindre les 100 km/h en 4,4 secondes, un chiffre qui semble tout à fait réaliste. Sur le chemin, vous remarquerez un agréable ronronnement de moteur émanant de l'échappement, typique d'un six cylindres en ligne et approprié à la mission sportive du coupé Benz.

Sur les autoroutes espagnoles impeccablement entretenues, il n'y a pas grand-chose à redire sur la CLE. Les bruits du vent et de la route sont bien contrôlés, et la deux portes se débarrasse des joints de dilatation et des imperfections mineures avec un bruit sourd, prêt pour l'Autobahn. Une chaussée rugueuse renvoie quelques bruits aigus à travers la suspension arrière.

En parlant de réglage, le modèle que nous avons conduit était une version européenne dotée d'amortisseurs adaptatifs. Les ingénieurs de Mercedes nous ont expliqué que le mode de conduite Confort correspondait à peu près à la souplesse des amortisseurs et des ressorts de série, tandis que le mode Sport se rapprochait des suspensions AMG qui seront de série sur la CLE450. En passant d'un réglage à l'autre, il est clair que nous préférons le réglage optionnel, car il offre une douceur de roulement décente, même sur les pavés espagnols, tout en conservant une certaine verve de maniabilité sur les routes sinueuses.

Plaisir de la conduite

Pour prouver ces talents, nous nous sommes éloignés de l'autoroute et avons emprunté des routes étroites en bord de mer. Le mode sport donne de bonnes sensations dans l'accélérateur, offrant des rétrogradations crépitantes lors des freinages en virage. La suspension est également bien réglée pour de telles escapades, offrant une tenue de route neutre qui évolue progressivement vers un sous-virage sûr - même les rétrogradages en milieu de virage ne parviennent pas à perturber le comportement de la CLE.

Aussi coupleux que la CLE450 puisse l'être sur ce type de route, la CLE300 est plus engageante. Mercedes n'a pas communiqué les poids à vide des deux versions, mais il est probable que le quatre cylindres soit plus léger que le six cylindres (surtout à l'avant). Cela se traduit par une tenue de route encore plus équilibrée et un meilleur contrôle de la carrosserie dans les virages rapides, ce qui donne à la CLE300 un comportement presque nerveux et amusant.

Si le coupé CLE n'est pas à la hauteur de sa mission, c'est au niveau de la direction, qui paraît totalement déconnectée de la route. Il y a trop d'assistance et pas assez de sensations pour comprendre ce que font les pneus, de sorte que seuls ceux qui ont une télépathie mécanique seront en mesure d'apprécier la direction. À son crédit, la direction de la CLE est vive et précise, ce qui permet de corriger facilement la trajectoire. Mais en tant qu'interface principale entre le conducteur et la route, la direction laisse beaucoup à désirer.

Une agréable allure

Même si nous déplorons la disparition du coupé E450 sans montant, il est difficile de nier l'attrait de la CLE, surtout en version 450 riche en couple. Son style est plus expressif que celui de la Classe E, quelque peu statique, et l'espace intérieur laisse présager de grandes choses pour ceux qui cherchent à remplacer leurs C300 et C43. L'expérience de conduite correspond à ce que l'on attend d'une Mercedes non AMG - un mélange équilibré de confort de conduite et de compétence en matière de tenue de route - et la suite technologique est caractéristique de Benz, avec un agencement logique et quelques gadgets bien pensés. Le prix pourrait se situer entre les anciens coupés de la Classe C et de la Classe E, à partir d'environ 51 600 euros pour le CLE300 et 57 500 € pour le CLE450.

De plus, les coupés CLE300 et CLE450 de 2024 ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Mercedes-Benz a déjà annoncé le cabriolet CLE, et il est pratiquement garanti que des versions plus performantes verront bientôt le jour - espérons qu'un six cylindres en ligne à haut rendement trouvera sa place dans une hypothétique Mercedes-AMG CLE63. Même si la rumeur du V8 a été démentie pour la Classe C AMG, il est possible que la SL55 de base fasse don de son 4.0 litres biturbo à la CLE.

En attendant, nous pouvons au moins affirmer que la CLE est effectivement un peu plus sportive que la Classe E à deux portes qu'elle remplace, et plus spacieuse que la Classe C coupé. Une fois que les variantes AMG arriveront avec une tenue de route plus agressive et (espérons-le) une direction améliorée, nous donnerons à la Mercedes-Benz Classe CLE 2024 un avis favorable sans réserve.