Nous pensions que ce jour n'arriverait jamais, mais Mercedes-Benz a finalement dévoilé son tout nouveau coupé CLE. Après avoir vu d'innombrables photos-espionnes du modèle à deux portes de Stuttgart - le modèle qui remplace à la fois la Classe C Coupé et la Classe E Coupé - le constructeur automobile montre le CLE Coupé 2024 dans toute sa splendeur avant un lancement sur le marché prévu pour le début de l'année prochaine.

Commençons par la grande nouvelle : il ne s'agit pas simplement d'une Mercedes Classe C à deux portes. Bien que le CLE partage le même empattement de 284 cm avec la C, il est plus long de 10,0 cm pour une longueur totale de 485cm. Il est donc non seulement plus long que le coupé de Classe C sortant de 16 cm. En outre, le modèle à deux portes n'est que 2,7 cm plus court que la Classe C à empattement long dédié à la Chine.

Mais ce n'est pas tout. Contrairement à la gamme des moteurs à quatre cylindres de la nouvelle Classe C, le CLE est disponible avec un groupe motopropulseur à six cylindres. Le CLE 450 4Matic est équipé d'un six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres soutenu par un générateur de démarrage intégré pour une puissance maximale de 375 chevaux et un couple de 500 Nm. Cette configuration comprend également une boîte de vitesses automatique à neuf rapports et un système de transmission intégrale, qui a été redessiné pour réduire le poids par rapport à l'élément correspondant dans la Classe C Coupé.

Un modèle de base à quatre cylindres sera également proposé. Le CLE 300 4Matic est équipé d'un moteur turbo de 2,0 litres, également légèrement hybridé, développant 255 ch et 400 Nm de couple. Ce moteur est couplé à la même boîte automatique à neuf rapports et au système 4Matic propre à la marque. Il n'y a aucune information concernant les performances des deux versions CLE.

Par rapport à une berline de Classe C classique, le nouveau coupé CLE est plus bas de six dixièmes de pouce par rapport au sol. La suspension comprend quatre bras par roue à l'avant et une construction multibras sur l'essieu arrière. Outre la suspension de série, Mercedes propose également une option plus sportive - de série sur le modèle à six cylindres et en option avec le pack AMG pour le modèle à quatre cylindres - avec des suspensions plus rigides et une direction plus directe.

Sur le plan du design, la CLE 2024 n'est pas une surprise puisqu'elle reprend le même style général que la Classe C. Cependant, des détails tels que les lignes plus marquées de la carrosserie et de la carrosserie sont plus marqués que sur les autres modèles. Toutefois, des détails tels que le montant central plus fortement incliné, un porte-à-faux avant plus court et un porte-à-faux arrière légèrement plus long, ainsi que des passages de roues plus larges, confèrent à ce modèle deux portes une allure plus caractéristique.

L'intérieur, quant à lui, est presque une copie conforme de l'habitacle de la Classe C, avec un énorme écran de 12,3 pouces sur la console centrale et un autre tableau de bord numérique de 11,9 pouces. Les sièges avant sont toutefois très différents, avec un design exclusif à la CLE qui comprend deux haut-parleurs au niveau des appuis-tête, chacun faisant partie du système audio premium Burmester de série. Pour la première fois dans une Mercedes, les sièges se déverrouillent à l'aide d'une élégante boucle en Nappa située sur le bord supérieur du dossier pour permettre l'accès aux sièges arrière.

Aucun prix n'est encore disponible, mais Mercedes affirme que le coupé CLE 2024 sera disponible chez ses concessionnaires américains au début de l'année prochaine. Le cabriolet CLE - la version décapotable de la même voiture - arrivera à une date ultérieure. Des versions AMG du coupé et du cabriolet sont également en cours de développement.

En ce qui concerne le CLE Cabriolet, les photos officielles du CLE Coupé sont accompagnées de deux clichés montrant les modèles coupés et cabriolets. La voiture blanche représentée ci-dessous est notre premier aperçu de la remplaçante à toit ouvert des Classe C Cabriolet et Classe E Cabriolet, qui reprendra très probablement la technologie et les moteurs du CLE Coupé lorsqu'elle fera ses débuts.