La prochaine génération de Mercedes-Benz Classe S envisage de revoir le design de son volant. Le constructeur prévoit de réintroduire des boutons physiques dans le modèle, mais ils ne seront pas placés sur un volant traditionnel. Selon une nouvelle rumeur, le constructeur remplacera le volant par un empiècement rectangulaire, suivant ainsi une tendance émergente chez les constructeurs automobiles.

Selon Handelsblatt, le nouveau volant s'inspirerait de la manette rectangulaire du concept Vision One-Eleven. L'entreprise pense que la forme aplatie permettra une vue dégagée de la route et de l'écran du conducteur.

Mercedes ne se contentera pas de remplacer le volant pour suivre une tendance, car la société introduira également un nouveau système de direction par câble conçu pour éliminer la colonne de direction. La société pourrait lancer ce système dans l'EQS. Le constructeur souhaite remplacer le système de direction mécanique lors de son prochain lifting dans deux ou trois ans.

Ce système n'arrivera pas avant le lancement de la nouvelle Classe S, qui devrait être commercialisée vers la fin de l'année 2027. Ainsi, le rectangle n'apparaîtra pas de sitôt. Cependant, comme la plupart des technologies de la Classe S, elles devraient être intégrées dans les modèles les plus populaires du constructeur avant d'apparaître dans le reste de la gamme.

Les clients pourraient également devoir attendre avant de profiter du retour des boutons physiques, car les modèles basés sur la future plateforme MMA continueront à être équipés de boutons tactiles sur les volants. Selon les rumeurs, les boutons physiques ne feront pas leur retour au volant avant que Mercedes ne lance des modèles sur la plateforme MB.EA.

Selon certains spécialistes, les clients ont fortement critiqué le volant à touches capacitives de Mercedes. Les conducteurs n'apprécient pas ces commandes trop sensibles qui peuvent être peu fiables et difficiles à activer pendant la conduite. Le mois dernier, Volkswagen a admis que les commandes tactiles utilisées dans ses modèles les plus récents étaient une erreur et s'est engagé à les corriger.

Mercedes associera le volant à un logiciel conçu pour adapter la réponse de la direction aux conditions de conduite, de sorte que les conducteurs ne soient pas en train de tourner la main pour attraper un volant qui n'est pas là. À basse vitesse, le logiciel pourra éliminer les changements de direction épuisants qui sont fréquents lors des demi-tours ou des manœuvres de stationnement serrées. À plus grande vitesse, le logiciel réduit la réponse de la direction pour améliorer la stabilité lors des changements de voie et de la conduite sur autoroute.

Cette technologie semble similaire au système de direction par câble de Toyota, qui est en cours de développement pour Lexus. Il ne sera pas disponible avant 2024 ou 2025, mais Motor1.com a déjà testé le système à deux reprises. Il est meilleur que le volant de Tesla, bien que le constructeur automobile développe un système de direction par câble inédit. Nous avons le sentiment que la technologie de Lexus était "presque certainement la meilleure", et cela reste vrai pour l'instant.