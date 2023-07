Après 28 ans passés dans une grange, il est temps pour ce coupé Mercedes-Benz 220 SE de 1965 de subir un lavage bien mérité. Après tout ce travail, ce coupé classique resplendit de nouveau.

Lorsqu'elle était neuve, cette voiture aurait été exposée au salon de l'automobile de New York ou de Chicago. Elle a une carrosserie noire avec un toit ouvrant et un intérieur en cuir rouge. Le moteur est un six cylindres en ligne de 2,2 litres.

Comme d'habitude, la première étape consiste à rincer la carrosserie pour voir son état réel. Il y a quelques éclats de peinture, mais pour le reste, cette Mercedes classique a fière allure. Le polissage de la peinture noire lui redonne de l'éclat.

Les tapis et certains panneaux de porte se trouvent dans le coffre. Ces pièces sont un peu fragiles, c'est pourquoi WD Detailing n'utilise pas de nettoyeur haute pression comme d'habitude. Les nettoyeurs utilisent d'abord de l'air comprimé pour éliminer les débris, puis un pulvérisateur avec de l'eau savonneuse.

La dernière étape consiste à faire briller les garnitures extérieures, comme la calandre et les pare-chocs. Un peu de polish élimine les piqûres et redonne de l'éclat au métal.

À la fin de la vidéo, le propriétaire met le moteur en marche. Après quelques tours de manivelle, le moteur se met à rugir, ce qui est impressionnant après une longue période d'immobilisation. La voiture semble bien fonctionner. Le propriétaire est même capable de conduire la Mercedes, ce qui est impressionnant pour un véhicule qui est resté dans une grange depuis 1995.

Aujourd'hui, Mercedes se dirige rapidement vers la fabrication de voitures électriques. Il sera intéressant de voir si ces produits ont la même longévité que des voitures comme celle-ci. Des modèles comme l'EQS et l'EQE montrent la voie à suivre. Ils sont dotés de batteries de grande capacité qui permettent de parcourir de longues distances entre deux charges. D'autres modèles sont en préparation. Par exemple, l'EQG arrivera fin 2024 pour ajouter à la gamme un véhicule électrique capable de rouler en tout-terrain.